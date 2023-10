Von der Leyen, en una intervenció pública. Foto: Europa Press

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen , ha defensat aquest dimecres 18 d'octubre la seva iniciativa de viatjar a Israel per solidaritzar-se després dels atacs de Hamàs , assegurant que només es reconeix el dolor i el dret a defensar-se de l'Estat israelià. demanar ara respecte al dret internacional a la seva resposta.

En un debat al Parlament Europeu sobre el conflicte al Pròxim Orient , la cap de l'Executiu europeu ha defensat la seva iniciativa, que la va convertir juntament amb la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, en les primeres dirigents que van viatjar a Israel després dels atacs del 7 d'octubre per part del Moviment de Resistència Islàmica (Hamás), en què per demanar contenció a Israel primer cal escoltar i reconèixer la seva situació.

"Només si Europa reconeix el dolor d'Israel i el dret a defensar-se tindrà la credibilitat per dir que Israel ha de reaccionar com una democràcia que respecti el Dret Internacional Humanitari", ha assegurat.

Von der Leyen ha insistit que és "crucial protegir les vides dels civils", però primer Europa "ha d'escoltar, si vol ser escoltada", defensant així els contactes amb el primer ministre, Benjamin Netanyahu, i el president, Isaac Herzog , després de les crítiques per no cenyir-se a la posició de la UE, marcada pels Vint-i-set.

Sobre l'últim atac registrat contra un hospital a Gaza, que ha deixat més de 500 civils morts, la conservadora alemanya ha subratllat que "no hi ha excusa" per al bombardeig i que els responsables han de retre comptes per aquestes escenes "esgarrifoses i angoixants".