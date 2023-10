L' Exèrcit d'Israel ha volgut distanciar-se aquest dimecres 18 d'octubre de l'atac executat dimarts 17 passat contra un hospital a la Franja de Gaza, fet que es va saldar amb almenys 500 morts , segons les autoritats gazatíes, i ha sostingut que l'absència de un cràter consistent amb les seves municions demostraria que no és darrere del succés, del qual ha estat acusat per les autoritats palestines i els governs regionals.

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han reiterat la seva postura que el fet va ser causat per l'impacte d'un projectil disparat per Jihad Islàmica i ha adjuntat imatges de l'aparcament de l'hospital i de cràters previs d'atacs israelians. "No hi ha signes visibles de cràters o danys significatius als edificis", han recalcat en un vídeo, publicat a través del seu compte oficial a X, anteriorment conegut com a Twitter. Així mateix, l'Exèrcit d'Israel ha publicat al perfil de X un tall d'àudio que suposadament recull "una conversa entre operatius de Hamàs" sobre el succés en què aborden l'incident i afirmen que el projectil va ser llançat per Jihad Islàmica "des d'un cementiri situat darrere de l'hospital".

Posteriorment, Daniel Hagari, un dels portaveus de l'Exèrcit d'Israel, ha acusat el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) d'enganyar els mitjans de comunicació internacionals després del succés, que ha provocat fins i tot la cancel·lació d'una cimera a Jordània en què participarien els presidents dels Estats Units, Joe Biden; Egipte, Abdulfatà al Sisi; i l'Autoritat Palestina, Mahmud Abbas.

"Segons les nostres dades d'Intel·ligència, Hamàs va comprovar les informacions, va entendre que va ser un error en un xut d'un coet de Jihad Islàmica i va decidir llançar una campanya global a mitjans per ocultar el que va passar", ha dit, abans d'afirmar que el grup islamista "ha inflat el nombre de víctimes", segons un comunicat publicat per les FDI a través de la pàgina web.

En aquest sentit, ha posat èmfasi que Hamàs "va entendre amb total certesa" que el projectil havia estat llançat per Yihad Islàmica i, després de presentar una imatge dels danys causats per l'incendi provocat a l'aparcament, ha argumentat que les flames van ser causades per l'impacte del projectil i la gran quantitat de combustible que encara portava al moment de l'impacte.

Hagari ha asseverat que l'Exèrcit d'Israel ha dut a terme "una investigació exhaustiva i en profunditat" que permet "confirmar" que "l'organització terrorista Jihad Islàmica és responsable dels danys a l'hospital".

Així, ha detallat que "una bateria d'uns deu projectils va ser llançada a les 18.59 hores (hora local) per part de Jihad Islàmica des d'un cementiri a la zona" i que "al mateix temps, es van rebre informacions sobre una explosió a l'hospital ".

"Una anàlisi de les fotografies aèries confirma que no hi va haver danys directes a l'hospital, sinó només a l'aparcament adjacent. Es poden veure signes d'un incendi sense cràters o danys a la infraestructura dels edificis a la zona", ha sostingut.

"Això contrasta amb els danys que havien estat causats per un atac aeri, ja que hi hauria cràters i danys a la infraestructura dels edificis, dues coses que no s'identifiquen en aquest incident", ha argumentat, abans de lamentar que "molts mitjans de comunicació informaran sobre acusacions infundades de l'organització terrorista Hamàs".