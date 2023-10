EuropaPress 5281474 rei regne hachemita jordània abdala ii bin hussein president govern

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez , ha parlat per telèfon aquest dimecres amb el rei Abdul·là II de Jordània, amb qui ha abordat entre altres coses la necessitat de posar fi "a la mort de civils innocents" després de l'atac patit la vigília per un hospital a la Franja de Gaza .

Segons ha explicat en un missatge a X, antic Twitter, tots dos han abordat "la necessitat que l'ajuda humanitària arribi a Gaza i es posi fi a la mort de civils innocents".

Així mateix, Sánchez ha aprofitat per agrair al monarca haixemi els esforços que està duent a terme per "per aconseguir una desescalada del conflicte a l'Orient Mitjà i evitar una crisi a la regió".

El rei Abdul·là II havia organitzat per a aquest dimecres a Amman una cimera a la qual s'havia convidat el president nord-americà, Joe Biden, el president palestí, Mahmud Abbas, i el president egipci, Abdul-Fatah al-Sisi, però la va anul·lar a l'últim moment després l'atac contra l'hospital a Gaza, l'autoria del qual segueix sense estar clara.

Aquest és el segon contacte telefònic que manté Sánchez amb els líders de la regió després de l'atac terrorista perpetrat el 7 d'octubre passat per Hamàs contra Israel.

El president del Govern va parlar aquest dimarts amb el president egipci amb qui va discutir sobre "com promoure la pau i l'estabilitat a la regió", així com sobre la necessitat que pugui arribar ajuda a la Franja de Gaza, davant de la greu crisi humanitària provocada pel setge i els bombardejos israelians.