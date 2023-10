El món àrab i musulmà ha esclatat pel bombardeig sobre l'Hospital Bautista de Gaza. que segons Hamàs va ser perpetrat per l'Exèrcit d'Israel. Per contra, Tel Aviv i els Estats Units atribueixen la seva autoria al juhad islàmic de Gaza. Tot i això, el món àrab ha sentenciat, i assenyalen Israel com a únic culpable. Per això, s'han produït manifestacions i protesten diverses ciutats àrabs i islàmiques denunciant l'agressió israeliana a Gaza. En aquest article exposarem els principals punts calents:

CISJORDÀNIA

Milers de palestins a Cisjordània van participar en marxes en solidaritat amb la Franja de Gaza i es va produir una protesta massiva a la plaça Al-Manara al centre de Ramallah. Els participants van aixecar pancartes denunciant l'agressió israeliana a la Franja de Gaza i van corejar consignes denunciant Israel. També hi va haver manifestacions similars a diverses ciutats de Cisjordània, sobretot a les ciutats de Nabulus i Hebron. La vaga general i el dol es van estendre per totes les ciutats de Cisjordània, inclosa Jerusalem Oriental, enmig de crides per acudir als punts de contacte amb l'exèrcit israel

TUNÍSIA



S'han produït diverses manifestacions a ciutats tunisines denunciant la massacre israeliana. El Front de Salvació Nacional i el Sindicat General de Treballadors de Tunísia van convocar protestes a la capital tunisiana. Els manifestants van aixecar consignes exigint la fi de l'atac israelià a la Franja de Gaza i subratllant la solidaritat amb el poble palestí.

Diversos tunisians també es van manifestar davant de l'ambaixada de França per expressar la protesta contra les matances comeses per l'ocupació israeliana.

OMÀ

Desenes d'omanís van participar en una protesta davant de l'ambaixada nord-americana a Masqat, denunciant les matances israelianes contra el poble palestí. Els manifestants van aixecar consignes de solidaritat amb la resistència palestina i van rebutjar la normalització amb l'ocupació.



IRAQ

Les institucions iraquianes van ser testimonis de diverses protestes i van denunciar el bombardeig dirigit a l'Hospital Nacional Baptista de Gaza.



A la Universitat de Bagdad, milers d'estudiants i professors van organitzar una protesta en què van declarar la seva solidaritat amb els palestins, durant la qual van exigir la fi dels atacs israelians.

Ahir dimarts, el Primer Ministre Muhammad Shiaa Al-Sudani va ordenar als empleats i membres de tots els departaments, instal·lacions i formacions estatals, i als estudiants d'universitats i escoles de tot l'Iraq, que fessin una manifestació de solidaritat i dol als seus llocs de treball per les ànimes innocents del poble palestí que van ser martiritzats a l'atac a l'Hospital Baptista de Gaza.

IRAN

Els iranians es van manifestar aquest dimecres al matí a les ciutats de Mashhad, Teheran, Diyar Kariman i Arak, en solidaritat amb el poble de Gaza i per denunciar la massacre de l'Hospital Baptista en què van ser martiritzats centenars de persones.

JORDÀNIA



Segons Al Jazeera , mitjans van publicar una retransmissió en directe de la sortida de desenes d'estudiants de la Universitat Al-Hussein bin Talal de Jordània, en una manifestació de solidaritat amb el poble de Gaza.

LÍBAN

S'han produït manifestacions en camps de refugiats palestins i ciutats del Líban, en solidaritat amb Palestina, i centenars de persones de Nabatieh, al sud del Líban, es van reunir en una postura solidària convocada per Hezbollah en solidaritat amb Gaza i en denúncia de les massacres contra nens.

Les plataformes de mitjans libanesos van publicar escenes d'una protesta dels equips de salut al camp de refugiats palestins d'Ain al-Hilweh

MARROC

Al Marroc, advocats es van manifestar a Casablanca per protestar contra els crims de l'ocupació contra el poble palestí.

SÍRIA

Desenes de residents d'Atma al camp d'Idlib, al nord de Síria, van sortir a una manifestació, fent banderes palestines, en solidaritat amb Gaza i els crims a què l'exèrcit d'ocupació està sotmès.

EGIPTE

Desenes d'estudiants de la Universitat Minya a l'Alt Egipte, la Universitat Mansoura i la Universitat Fayoum van organitzar dimecres una manifestació multitudinària en suport a la causa palestina, en rebuig a l'agressió israeliana a Gaza i per denunciar el bombardeig de l'Hospital Baptista, que va deixar centenars de morts. de màrtirs.

Protestes propalestines a Egipte @ep

Diversos advocats també van organitzar una protesta a la ciutat d'Alexandria, Egipte, per denunciar la massacre.

TURQUIA



Milers de ciutadans turcs es van manifestar davant del consolat d'Israel a Istanbul per denunciar la matança de l'Hospital Nacional Baptista de Gaza. Els manifestants van corejar consignes contra l'ocupació israeliana i van descriure la matança com un crim de guerra contra el poble de Gaza. La ciutat d'Istanbul també va ser testimoni de manifestacions a les dues parts de la ciutat, a més d'altres manifestacions a la capital, Ankara, i les ciutats de Van, Kayseri i Diyarbakir.