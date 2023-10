A un ministre del gabinet israelià se li va prohibir l?entrada per visitar els ferits pels atacs de Hamàs en un hospital. Els guardaespatlles d'un altre ministre van ser xops amb cafè llançat per un home afligit. A una tercera li van cridar "traïdora" i "imbècil" mentre anava a consolar les famílies evacuades durant l'horror. La ira contra el Govern de Netanyahu a Israel és un fet, i és que pocs israelians entenen l'error de seguretat que va permetre Hamàs infiltrar-se en territori israelià.

Benjamin Netanyahu @ep

La impactant massacre del 7 d'octubre perpetrada per homes armats de Hamàs ha unit els israelians entre si, però alhora mostren poc amor cap a un govern àmpliament acusat de baixar la guàrdia del país i submergir-lo en una guerra amb Gaza que està sacsejant la regió.

Sembla que la confiança del poble israelià cap al Primer Ministre Benjamí Netanyahu , està passant pels seus pitjors moments, després d'una carrera rècord de remuntades polítiques.

Un altre teló de fons és la polarització social d'aquest any per la campanya de reforma judicial de la seva coalició nacionalista religiosa, que va provocar vagues d'alguns reservistes militars i va plantejar dubtes -ara confirmats amb sang, segons alguns argumenten- sobre la preparació de l'Exèrcit per al combat.

"La desfeta d'octubre del 2023", deia un titular del diari més venut Yedioth Ahronoth, un llenguatge destinat a recordar el fracàs d'Israel a l'hora d'anticipar una ofensiva bessona egípcia i siriana l'octubre del 1973, que finalment va portar a la llavors primera ministra Golda Meir a dimitir.