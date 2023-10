Pas de Rafah / @EP

La Presidència d'Egipte ha confirmat haver accedit a obrir el pas fronterer de Rafah, l'única cruïlla cap a la Franja de Gaza que no està controlada per Israel, per permetre l'entrada d'ajuda humanitària a la població palestina.

"Hem acordat portar ajuda humanitària a través de la Franja a través del pas fronterer de Rafah de manera duradora, amb les autoritats competents dels dos països coordinant-se amb les organitzacions humanitàries internacionals sota la supervisió de les Nacions Unides per garantir l'accés", diu un comunicat.

El president egipci, Abdul-Fatah al-Sisi , ha comunicat aquesta decisió al seu homòleg nord-americà, Joe Biden, en una trucada telefònica en què s'han centrat "en la situació humanitària" de l'enclavament.

Aquest darrer ha expressat el seu "agraïment i reconeixement pels esforços de les autoritats egípcies per a la pau i l'estabilitat a la regió", indica aquest comunicat. Per part seva, el president dels EUA ha manifestat que "la conclusió és que Al Sisi mereix molt crèdit".

Biden ha explicat des de l'Air Force One en declaracions als mitjans que el mandatari egipci ha acordat permetre el pas d'aproximadament 20 camions amb ajuda humanitària. Tot i això, en cas que el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) intervingui per retenir l'ajuda "s'acabarà" el compromís adoptat per les parts.

La Casa Blanca ha informat que Biden i Al Sisi han mantingut aquest dimecres una conversa telefònica en què han acordat treballar conjuntament per donar una "resposta internacional urgent i sòlida" a la situació humanitària a Gaza.

"Van coincidir en la necessitat de preservar l'estabilitat al Pròxim Orient, evitar l'escalada del conflicte i establir les circumstàncies per a una pau duradora i permanent a la regió", ha indicat en un comunicat la Casa Blanca.

Pel que fa a l'autoria de l'atac contra l'hospital Al-Ahli al nord de la Franja de Gaza, que s'ha saldat amb 471 morts segons les autoritats gazatíes, Biden s'ha mostrat escèptic i ha reforçat la postura que ha mantingut durant la visita a Tel Aviv.

"No dic coses així llevat que tingui fe a la font de què les vaig obtenir. El nostre Departament de Defensa diu que és molt poc probable que siguin els israelians", ha indicat, afegint que Israel, malgrat que ha estat "victimitzat" , sí que té "l'oportunitat d'alleujar el patiment de les persones".