Bomba / @EP

L' Exèrcit d'Israel ha matat aquest dijous Yamila Abdul·là Taha al-Shanti , membre del Consell Legislatiu Palestí --el Parlament palestí-- i fundadora de la branca femenina del Moviment de Resistència Islàmica (Hamás), en un nou bombardeig perpetrat contra la Franja de Gaza.

"El Consell Legislatiu lamenta la mort de la diputada Yamila al-Shanti, que ha estat assassinada avui a l'alba per bombardejos de l'ocupació a la Franja de Gaza", diu un comunicat compartit pel diari palestí 'Filastin', vinculat al grup armat, a través del seu canal a Telegram.

La parlamentària, de 68 anys, és la vídua de l'Abdelaziz al Rantisi, cofundador del grup islamista palestí amb el xeic Ahmed Iassín i mort l'abril del 2004 en un atac aeri perpetrat per l'Exèrcit d'Israel contra la casa del seu germà Ayad. que també va morir-- a Ciutat de Gaza.

Al Shanti va ser la dona que es va presentar en un lloc més alt --el tercer-- a les llistes de Canvi i Reforma , integrada principalment per membres de Hamàs, a les eleccions celebrades el 2006, en què es va imposar el moviment islamista, si bé la victòria del grup va derivar que Israel i els Estats Units decidissin rebutjar els resultats i mantenir els contactes amb Mahmud Abbas, president de l'Autoritat Palestina i membre d'Al-Fatah.

Tot i que el líder del braç polític de Hamàs, Ismail Haniye, va arribar a formar un govern mesos després, les operacions d'Israel contra Gaza en resposta al segrest del militar israelià Gilad Shalit i les tensions intrapalestines van derivar en uns enfrontaments que es van saldar amb Hamàs al capdavant de la Franja des del 2007, mentre que Al-Fatah dirigeix les polítiques a Cisjordània.

Per tant, les activitats del Consell Legislatiu Palestí van ser suspeses el 2007 i segueixen en aquest estat actualment, atès que a més no s'han celebrat eleccions des de llavors, en part per les diferències entre els grups i també a causa de la negativa d'Israel a permetre el vot a Jerusalem Est en l'última ocasió en què havien sortit endavant el 2022.

D'altra banda, l'Exèrcit d'Israel ha assegurat haver matat el líder de l'ala militar dels Comitès de Resistència Popular, Rafat abú Halal, en un bombardeig contra la ciutat de Rafah, situada al sud de l'enclavament palestí. El grup --el braç armat del qual són les Brigades al Naser Saladín-- va ser fundat l'any 2000 i és considerat com el tercer de més importància a la Franja, després de Hamàs i Jihad Islàmica.

Alhora, l'Exèrcit israelià ha dit haver destruït "cents d'infraestructures terroristes de Hamàs" durant els atacs executats durant les últimes 24 hores i ha explicat que entre els objectius bombardejos figuren "punts de llançament de míssils anticarro, infraestructures d'intel·ligència i seus operatives" , així com "posicions de llançament de projectils de morter". "La majoria van ser destruïdes immediatament després dels llançaments cap a Israel", ha assenyalat en un missatge al seu compte a la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter.

"Durant els enfrontaments han estat eliminats diversos operatius de la força Najaba de Hamàs --les forces especials del grup-- que van participar en el brutal assalt contra localitats als voltants de la Franja de Gaza i més de deu terroristes van ser eliminats en un atac per part d'avions de combat", han resolt les Forces de Defensa d'Israel (FDI).

Les autoritats d'Israel han confirmat prop de 1.400 morts i uns 200 segrestats a causa de l'atac executat el 7 d'octubre per Hamàs, amb el suport de Jihad Islàmica. Per part seva, les autoritats palestines han elevat a prop de 3.500 els morts pels bombardejos israelians contra la Franja, sobre la qual les FDI podrien estar sospesant una ofensiva terrestre amb l'objectiu d'eliminar o degradar de manera significativa les capacitats de Hamàs.