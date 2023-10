Gaza / @EP

El centre de salut Al-Ahli , ubicat a la Ciutat de Gaza, es va convertir en l'escenari d'un atac que va acabar amb la vida de centenars de persones i nombrosos ferits. Aquest incident s'ha desenvolupat enmig d'una cruïlla d'acusacions entre Israel i les milícies palestines de Hamàs i Jihad Islàmica, que disputen la responsabilitat d'aquesta matança.

VerificaRTVE ha comprovat l?autenticitat de cinc vídeos que capturen l?instant de l?atac i les seves impactants conseqüències: aquests són els moments clau.

Un projectil en ple vol i la subsegüent explosió a l'hospital Al-Ahli

Aquí es pot veure que a la nit vola un projectil a Gaza i la seva trajectòria s'interromp per una llampada, i el seu posterior impacte a l'hospital. Aquest enregistrament prové de l'emissió en temps real de la cadena de televisió Al Jazeera, que disposa d'equips desplegats a la regió de la Franja de Gaza.

Segons les investigacions de VerificaRTVE, el més probable és que es degués a un atac accidental i provocat per un error en un coet.

Els efectes de l'explosió a l'hospital

Al segon vídeo es veu l'incendi que es va desencadenar a l'àrea d'estacionament de l'hospital Al-Ahli com a conseqüència de l'explosió originada pel projectil la nit del 17 d'octubre. Les imatges, registrades des del balcó d'un edifici proper al centre mèdic, presenten diversos automòbils embolicats en flames enmig d'un dens núvol de fum.

Les destrosses des de l'interior de l'hospital

Al tercer vídeo es poden apreciar els moments posteriors a l'impacte del projectil. En primer lloc, es veu l?interior d?un dels edificis de l?hospital Al-Ahli i, posteriorment, l?atenció se centra en l?incendi que es desenvolupa al?estacionament del recinte mèdic. L'enregistrament revela un espai amb cadires desordenades, una finestreta caiguda i fragments de vidre escampats per terra. A més, al vídeo es pot escoltar la veu d'una dona, presumiblement la mateixa persona que enregistra, mentre recorre les instal·lacions fins a arribar al lloc de l'incendi.

L'hospital l'endemà

Aquest vídeo, capturat i compartit al compte d'Instagram de Mohammad H. Masri, un fotoperiodista de l'agència de notícies Reuters, ofereix una visió clara dels efectes de l'atac que va tenir lloc la tarda-nit del 17 d'octubre, hores després dels esdeveniments. Les imatges van ser preses des de la terrassa d'un edifici proper al centre mèdic i revelen els estralls a l'àrea d'estacionament, amb automòbils carbonitzats a causa de l'explosió i l'incendi, així com altres danys materials dins del recinte.

A més, un expert en armament consultat per VerificaRTVE descarta que fos una bomba, i és més propens a pensar que va ser l?impacte d?un coet, ja que no hi havia cap cràter, que és el que passaria si fos una bomba.

El cràter causat per l'impacte a l'estacionament

En aquest vídeo final, es presenta nítidament el cràter resultant de l'impacte del projectil a l'àrea d'estacionament de l'hospital Al-Ahli. L'enregistrament ofereix una vista més detallada de les àrees més afectades per l'explosió i l'incendi subsegüent dins del recinte mèdic.