Un tanc israelià. Foto: Europa Press

L' Exèrcit d'Israel ha dut a terme aquest dijous 19 d'octubre atacs amb artilleria contra territori libanès després d'un nou atac amb míssil anticarro contra el país des de l'altra banda de la frontera , davant el risc que el partit-milícia xiïta Hezbol·là se sumi a la guerra entre Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás).

"Un míssil anticarro ha estat disparat fa poc des de l'àrea de Manara, a la frontera amb el Líban", ha dit, abans de recalcar que posteriorment es van detectar dos llançaments més, que s'han saldat sense víctimes.

"En resposta, les Forces de Defensa d'Israel (FDI) estan atacant amb artilleria la font dels trets", ha manifestat en un missatge al compte de X.

De moment no hi ha informacions sobre la possibilitat que hi hagi víctimes en territori libanès, mentre que Hezbol·là no s'ha pronunciat sobre aquests darrers incidents.

Les autoritats israelianes han anunciat plans per evacuar prop de 30 localitats situades a la frontera amb el Líban davant els últims incidents, alhora que han advertit Hezbol·là contra la possibilitat que se sumi al conflicte amb Hamàs.