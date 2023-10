El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez @ep

El president del Govern, Pedro Sánchez , que també està exercint la presidència del Consell de la Unió Europea, juga un paper clau per evitar una escalada en el conflicte entre Israel i Hamàs, intentant que els països de l'entorn s'uneixin a la guerra i que, per tant, s'acabi incendiant l'Orient Mitjà.

Sánchez està fent una ronda de contactes amb els líders de la regió que ha continuat aquest dijous amb una trucada amb l'emir de Qatar, Tamim bin Hamad. Segons ha informat en un missatge a X, anteriorment com a conegut com a Twitter, ha traslladat a l'emir de Qatar el seu agraïment "pels esforços de mediació"*que està duent a terme "per evitar una escalada del conflicte a l'Orient Mitjà".

Qatar és una peça clau al tauler regional ja que té interlocució directa amb Hamàs i de fet el seu líder polític, Ismail Haniye, resideix actualment a Doha. També viu en aquest país del Golf el seu antic líder, Khaled Meshal.

El president ha indicat que Espanya i Qatar comparteixen "les mateixes preocupacions", en concret que "l'ajuda humanitària ha d'arribar a Gaza" i que "tots els ostatges han de ser alliberats immediatament". Cal recordar que entre els prop de 200 ostatges a les mans de Hamàs figura l'espanyol Iván Illarramendi.

En els dos últims dies Sánchez també ha mantingut converses telefòniques amb el president d' Egipte , Abdul-Fatah al-Sisi, i amb el rei Abdul·là II de Jordània. Segons el comunicat emès pel govern egipci, Al Sisi i Sánchez van ressaltar la "necessitat de coordinar els esforços internacionals per instar les parts a emprendre el camí de la desescalada per evitar la pèrdua de més vides innocents i evitar que les repercussions de seguretat del conflicte s'estenguin a tota la regió". D'altra banda, amb el rei jordà, van abordar "la necessitat que l'ajuda humanitària arribi a Gaza i es posi fi a la mort de civils innocents".

El president va deixar clar dimarts, després de la reunió extraordinària de líders europeus per abordar la situació al Pròxim Orient, que la prioritat ha de ser evitar una escalada i que el conflicte s'estengui per la regió i garantir l'entrada d'ajuda humanitària a la Franja , assetjada per Israel i on escassegen l'aigua i els aliments.

També el ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació en funcions, José Manuel Albares, ha mantingut contactes amb els seus homòlegs de la regió, inclosos els ministres d'Israel i Palestina, amb els quals va parlar després de l'atac de Hamàs.

Aquest dijous Albares ha conversat amb el ministre d'Exteriors jordà, Ayman Safadi. "Hem d'unir forces per evitar tant sí com no una escalada regional, i començar a treballar, des de ja, per assolir una solució de pau definitiva a l'Orient Mitjà", ha reivindicat en un missatge a X.