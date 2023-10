Biden, durant una intervenció a la Casa Blanca. Foto: Europa Press

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat durant un discurs des del despatx Oval que demanarà al Congrés l'aprovació d'un paquet d'ajuda d'emergència per a Ucraïna i Israel "que no tindrà precedents".

Biden ha emfatitzat que aquestes ajudes mantindran les tropes nord-americanes fora dels conflictes al mateix temps que contribuiran a derrotar "els terroristes de Hamàs" i el "tirà (Vladimir) Putin", que considera que pretenen "acabar amb les democràcies".

"Hamas i Putin representen amenaces diferents, però tenen això en comú: tots dos volen aniquilar completament una democràcia veïna, aniquilar-la completament", ha explicat Biden per justificar aquestes ajudes.

Tot i això, el mandatari nord-americà ha diferenciat entre el Moviment de Resistència Islàmic (Hamás), del qual demana la seva destrucció, i el poble palestí, i ha reiterat el seu compromís amb assolir la pau i una solució de dos Estats al conflicte.

De fet, s'ha mostrat "profundament commogut" per la mort de palestins després de l'atac contra l'hospital gazatí d'Al-Ahli, en què van morir 471 persones, però ha desvinculat l'Exèrcit d'Israel de la seva suposada responsabilitat al bombardeig.

"Estic consternat per la tràgica pèrdua de vides palestines, inclosa l'explosió a l'hospital de Gaza, que no va ser obra dels israelians. Plorem cada vida innocent perduda. No podem ignorar la humanitat de palestins innocents que només volen viure en pau i tenir una oportunitat", ha afegit el president.

En base a això, ha instat Israel a actuar sobre la base de les lleis de la guerra i ha reiterat que els palestins a la Franja de Gaza han de tenir accés a menjar ia ajuda humanitària, i que en cap cas aquest no ha d'arribar al grup armat .

"Per difícil que sigui, no podem renunciar a la pau. No podem renunciar a una solució de dos Estats. Israel i els palestins mereixen per igual viure en seguretat, dignitat i pau", ha assegurat el mandatari.