Gaza / @EP

Gaza viu amb un compte enrere permanent des que Israel bloquegés completament l'entrada de recursos bàsics com aigua, menjar, combustible o fins i tot en pas de l'electricitat. Mentre que l'Exèrcit de Tel Aviv continua amb una sèrie d'atacs aeris en resposta a l'assalt de Hamàs, un acord diplomàtic ha propiciat l'obertura del pas fronterer de Rafah, ubicat a Egipte. Això ha permès l'entrada dels 20 primers camions carregats amb assistència humanitària.

Aquesta entrada ha estat possible després de les intenses negociacions dutes a terme entre els Estats Units, Israel i Egipte. El president Joe Biden va compartir les seves impressions sobre l'acord aconseguit, afirmant que "han acceptat obrir la porta [l'encreuament de Rafah] per deixar passar fins a 20 camions per començar. He tingut una negociació molt dura. Volia assegurar-me que hi hagués un vehicle, un mecanisme perquè l?ajuda a Gaza pogués arribar ràpidament". Tot i això, aquest operatiu no contempla la sortida de residents de Gaza cap a Egipte.

Els combois humanitaris han estat esperant a la frontera tancada durant diversos dies, si bé només una fracció d'ells obtindrà el permís per travessar-la. Tot i això, organitzacions com Human Rights Watch argumenten que la mesura més efectiva per abordar la crisi humanitària a Gaza és posar fi al bloqueig total que afecta el territori.

Tot i que Israel va anunciar la disposició a permetre l'entrada d'aliments, aigua i medicines des d'Egipte per a les persones del sud de Gaza, la manca de subministrament elèctric i combustible per operar la planta d'energia local i els generadors, juntament amb una estratègia poc clara per a proporcionar ajuda als residents del nord, resulta insuficient per cobrir les necessitats de la població de Gaza, segons va advertir Human Rights Watch.

A mesura que Israel es prepara per a una possible incursió terrestre a Gaza, que sembla imminent, no ha mostrat senyals de disposar a restablir els serveis essencials. El president Biden ha explicat que el nombre de camions no és més gran pel fet que les carreteres properes a la cruïlla estan danyades a causa dels cràters generats pels atacs israelians. Se'n requereix la reparació abans de permetre que la majoria dels camions hi puguin accedir.



L'anunci de l'acord humanitari per part del president nord-americà es va produir després d'una breu visita de menys de vuit hores a Tel Aviv, que es va fer en el context de la gira per països àrabs realitzada pel secretari d'Estat, Antony Blinken, en què es volia mostrar el seu suport a Israel. Un aspecte particularment rellevant d'aquesta gira era garantir la sortida segura de ciutadans dels Estats Units des de Gaza a través del pas de Rafah.

Dissabte passat, Washington va anunciar un acord amb el Caire per a l'obertura temporal de la frontera, cosa que va portar prop de 600 palestins nord-americans a traslladar-se a la zona. Tot i això, fins ara, cap d'ells ha pogut creuar Egipte, enmig de comentaris contradictoris entre els funcionaris dels dos governs sobre per què el pas de Rafah continua tancat.

Aquest embolic diplomàtic se suma a les negociacions complicades per permetre l'entrada d'ajuda humanitària. Les condicions i les demandes de les tres parts se sumen a l'important paper d'Egipte, l'únic país que està fent converses amb Israel, l'Autoritat Palestina a Cisjordània i Hamàs a Gaza.



ELS HOSPITALS, SOTA MÍNIMS

Les complexes dinàmiques polítiques es desenvolupen enmig d'una intensa sèrie de bombardejos i el persistent "setge total" imposat per Israel. Organitzacions internacionals assenyalen que gairebé el 80% de la població depèn de l'assistència humanitària, i des de l'empitjorament de la situació s'ha arribat a un punt crític en què els metges no poden proporcionar l'atenció necessària als pacients.

Fonts de la zona han afirmat a El Confidencial que ja estan arribant al punt en què s'està classificant els pacients sobre la base de si tenen possibilitats de sobreviure. A més, remarquen que el que necessiten és combustible, eines, equips i personal mèdic.



Les autoritats de salut pública a Gaza han advertit sobre l'escassetat d'aigua, la contaminació de les aigües residuals i la manca de capacitat per emmagatzemar de manera segura els cossos, cosa que podria donar lloc a un brot de malalties infeccioses.

Richard Brennan, el representant regional de l'Organització Mundial de la Salut, va reconèixer que estan enfrontant nombrosos desafiaments en la implementació de l'operació d'ajuda humanitària a Gaza i va expressar l'esperança que no es converteixi en un fracàs.