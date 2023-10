Sánchez també va instar a protegir tots els civils afectats pel conflicte entre Israel i Hamàs, advocant per una ajuda humanitària més gran i un alto el foc. EP

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha defensat el reconeixement de dos Estats, Israel i Palestina, com a solució al conflicte, i ha urgit a protegir "tots els civils" afectats per la guerra entre Israel i Hamàs.

"El que necessitem avui és protegir tots els civils. Repeteixo, protegir tots els civils: aquells que són mantinguts com a ostatges (per Hamàs) i que necessiten ser tornats amb les seves famílies i els que estan patint l'horror a Gaza", ha demandat en la seva intervenció a la Cimera del Caire per a la pau, a Egipte.

Sánchez ha precisat que "l'única manera" d'aconseguir això és "mitjançant més ajuda humanitària i un alto el fur humanitari" juntament amb l'"esforç" de la comunitat internacional per "asseure les bases de dos Estats, Israel i Palestina, que es respectin mútuament i coexisteixin en seguretat i pau".

En aquest sentit, ha cridat a "aprofitar qualsevol oportunitat per promoure el diàleg i la pau" en aquest moment "crític" que té el món "commocionat per l'espiral de violència i vessament de sang".

"És hora que la comunitat internacional actuï amb valentia", ha clamat, per insistir que la cimera a Egipte ha de ser el "primer pas".

En aquest context, Sánchez, que ha reiterat la condemna d'Espanya "als atacs terroristes perpetrats contra Israel" i el reconeixement del dret d'Israel a "defensar-se en compliment estricte del dret internacional i del dret internacional humanitari", ha advertit que si la comunitat internacional no actua, la situació pot “empitjorar dramàticament”.

Per això, ha demanat centrar-se en el que és "urgent i important", cosa que, al seu parer, passa per tres prioritats. La primera, ha explicat, és "protegir la població civil i garantir l'accés de l'ajuda humanitària a Gaza".

AJUDA HUMANITÀRIA "SOSTENIBLE"



"Això significa una ajuda humanitària sostenible i d'envergadura que satisfaci les necessitats de la població palestina", ha incidit, per unir-se a la crida del secretari general de l'ONU, António Guterres, a un "alto el foc humanitari".

En segon lloc, ha instat Hamàs a "alliberar tots els ostatges immediatament i sense condicions" i, en tercer lloc, ha alertat que no es pot permetre que el conflicte es converteixi en una "crisi regional".

"La situació és molt volàtil i una petita guspira pot provocar un incendi. Hem d'utilitzar tota la nostra influència política amb tots els actors rellevants per evitar una escalada del conflicte", ha asseverat Sánchez.

"Durant massa anys, la comunitat internacional va pensar que podíem viure sense parar gaire atenció al conflicte palestinoisraelià. Els últims esdeveniments ens han demostrat que estàvem equivocats. No podem ajornar una solució", ha sentenciat.