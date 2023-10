La situació continua evolucionant i es tem que aquesta escalada pugui tenir greus conseqüències humanitàries. EP

En un dramàtic desenvolupament en el conflicte que sacseja el Pròxim Orient, Israel ha declarat la seva intenció d'augmentar la intensitat dels atacs a la Franja de Gaza, a partir de dissabte a la nit. La notícia sorgeix enmig d´un conflicte que ja ha causat una devastació significativa a Gaza i ha deixat la comunitat internacional preocupada per l´escalada de violència.

Parlant davant els reporters, el contralmirant israelià Daniel Hagari va abordar la possibilitat d'una invasió terrestre a Gaza i va fer la inquietant afirmació que “aprofundirem els nostres atacs per minimitzar els perills per a les nostres forces en les properes etapes del conflicte. A partir d'avui, intensificarem els nostres atacs".

SITUACIÓ HUMANITÀRIA CRÍTICA

Com a resposta a l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza, la Creu Roja Palestina va emetre un comunicat expressant una perspectiva ombrívola. Tot i que l'ajuda es rep amb gratitud, es considera insuficient per fer front a la magnitud de la crisi actual. L'organització insta la comunitat internacional a garantir un flux constant d'ajuda humanitària, especialment a través de les cruïlles de control israelianes, per abordar la crisi humanitària a Gaza.

COORDINACIÓ INTERNACIONAL

El ministre de Relacions Exteriors de Qatar, Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani, va anunciar que el seu país està treballant en estreta coordinació amb els Estats Units i altres socis internacionals per alliberar els ostatges i reduir l'escalada del conflicte a Gaza.

HOSPITALS DE GAZA

Médecins Sans Frontières adverteix que el sistema d'atenció mèdica a Gaza és a punt del col·lapse. Els hospitals estan aclaparats i no tenen recursos essencials. Tot i importants donacions de subministraments mèdics, la situació continua sent crítica. La manca de combustible per a generació d'electricitat amenaça milers de vides als hospitals, posant en risc el funcionament de les ambulàncies i la disponibilitat d'aigua potable, cosa que podria desencadenar una epidèmia.

CENSURA D'OPINIONS

S'ha informat que als Estats Units s'estan produint intents generalitzats de suprimir opinions propalestines, cosa que ha portat a la cancel·lació d'importants conferències i aparicions als mitjans de comunicació. La censura també ha inclòs la pressió per acomiadar els que critiquen les polítiques d'Israel. La comunitat palestina als Estats Units ha denunciat aquests intents de censura i l'assetjament a veus àrabs-americanes que expressen crítiques cap a Israel.

MARXA MASSIVA A LONDRES

Mentre el conflicte continua captant l'atenció global, a Londres fins a 100.000 persones es van unir en una marxa en suport a Palestina, exigint un cessament immediat de les hostilitats. La marxa es va iniciar a Marble Arch i es va dirigir a Whitehall i la Plaça del Parlament, i reflecteix la preocupació creixent per la necessitat urgent d'una solució al conflicte.

La situació a Gaza és cada cop més crítica, i la comunitat internacional continua buscant solucions per abordar la crisi humanitària que ha afectat la vida d'innombrables persones a la regió.



MANIFESTACIÓ A BARCELONA

En un acte de solidaritat amb Palestina, al voltant de 70.000 persones es van manifestar a Barcelona dissabte a la tarda sota el lema "Aturem el genocidi a Palestina". Els manifestants es van reunir a la confluència del Passeig de Gràcia amb l'Avinguda Diagonal i van marxar cap a la Gran Via, on van pronunciar discursos i van corejar consignes com "Gaza, Gaza, no estàs sola" i "Boicot a Israel". La manifestació a Barcelona és un exemple més de les mostres de suport que s'estan fent a tot el món en resposta al conflicte en curs a la regió d'Israel i Palestina.