El president de Turquia , Recep Tayyip Erdogan , ha afirmat aquest dimecres que el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) "no és una organització terrorista" i ha cancel·lat el seu viatge oficial a Israel a causa dels bombardejos contra la Franja de Gaza en resposta a els atacs executats el 7 d'octubre pel grup islamista, que van deixar prop de 1.400 morts al territori israelià.



Erdogan @ep

"No és mai una organització terrorista, sinó un grup d'alliberament que lluita per protegir les seves terres i els seus ciutadans" , ha manifestat el president turc, que ha subratllat que el viatge programat a Israel en el marc de l'enfortiment de les seves relacions bilaterals "ha estat cancel·lat".



"No tenim problemes amb l'Estat d'Israel, però mai no hem aprovat les atrocitats comeses per Israel i la forma que actua com una organització, més que com un Estat", ha destacat Erdogan, que ha indicat que "gairebé la meitat dels morts a causa dels atacs d'Israel contra Gaza són nens".



Alhora, ha incidit que "aquestes dades demostren que l'objectiu era una brutalitat premeditada per cometre crims contra la humanitat", segons ha informat l'agència estatal turca de notícies, Anatòlia. "Els atacs contra Gaza indiquen assassinat i malaltia mental entre els que els duen a terme i els que els donen suport", ha sostingut.



"Invito tots els països amb raó i consciència que pressionin el Govern de (el primer ministre d'Israel, Benjamin) Netanyahu perquè l'Estat d'Israel torni al seny" , ha dit el president de Turquia, que ha fet una crida a un alto el foc i el lliurament dajuda humanitària a la població de la Franja de Gaza.



Erdogan ha descrit com "l'expressió més concreta d'hipocresia" el fet que hi hagi països que es van plantar davant de Rússia arran de la invasió d'Ucraïna mentre "guarden silenci" davant dels bombardejos israelians contra la Franja de Gaza.



Així, ha indicat que països que no pertanyen a la regió "estiguin atiant les flames" amb el seu suport a Israel i ha advertit que els Estats Units sortiran perdent "si no sembla que vulgui que el món sigui regulat amb justícia".



El mandatari turc ha lamentat a més la inacció per part de l'ONU i ha sostingut que "ningú no se la pren seriosament" per "ignorar el brutal assassinat de nens", alhora que ha incidit en l'"estructura injusta" del Consell de Seguretat després del veto dels Estats Units a una proposta de resolució per a una pausa humanitària.



"El món és més gran que cinc (països)", ha assenyalat , en referència als cinc que tenen dret a veto --Estats Units, Rússia, Xina, França i Regne Unit--, repetint així un dels seus eslògans polítics dels darrers anys.



Per tot això, ha formulat una proposta per celebrar una conferència internacional per abordar el conflicte i ha mostrat la disposició d'Ankara a ser "un dels garants" de l'Estat palestí.



"Oferim una conferència internacional de pau per a Palestina i Israel en què participin tots els actors influents a la regió" , sense que per ara hagi confirmat una data o un lloc per a la celebració d'aquesta reunió.



Les autoritats de la Franja, controlada per Hamàs, han confirmat fins ara la mort de prop de 5.800 palestins a causa dels bombardejos israelians contra Gaza després dels atacs executats el 7 d'octubre per Hamàs. A més, l'Autoritat Palestina ha denunciat més d'un centenar de morts a Cisjordània.