El Govern d' Israel va acceptar ajornar la seva invasió de la Franja de Gaza a petició dels Estats Units , perquè pogués desplegar nous sistemes de defensa aèria per protegir les seves tropes desplegades al Pròxim Orient, segons fonts consultades pel diari nord-americà 'The Wall Street Journal '.



El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu @ep

Diversos funcionaris nord-americans i israelians han explicat al diari que el Pentàgon té previst desplegar prop d'una dotzena d'aquests sistema de defensa als països on estan apostades tropes dels Estats Units, esperant que estiguin operatius per a final de setmana.



Aquestes defenses serien reubicades a l'Iraq, Síria, Kuwait, Jordània, Aràbia Saudita i Unió dels Emirats Àrabs, davant el temor que la invasió de l'enclavament palestí, no només posés en perill la vida de més civils i dels ostatges, sinó també servís de pretext per atacar les posicions dels Estats Units a la regió.



Així mateix, i segons aquestes mateixes fonts, per "evitar inflamar encara més les tensions a la regió", els Estats Units van proposar a Israel una "combinació" entre "atacs aeris de precisió" i "incursions especials selectives".



Tot i això, una altra font del Pentàgon ha desmentit a la cadena de televisió Al-Jazira aquesta versió i ha recalcat que no només no han tingut coneixement de cap sol·licitud relacionada amb aquestes operacions, sinó que a més Estats Units no determina el moment ni la forma les operacions de les forces israelianes.



"Estem a punt per defensar les nostres forces i interessos al Pròxim Orient" , ha subratllat, no obstant, aquesta mateixa font del Departament de Defensa.



El cap de setmana passat, ia mesura que creixien les tensions a la regió --amb un altre front israelià al Líban--, el secretari d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken, va advertir que hi hauria represàlies si les tropes nord-americanes eren atacades al curs del conflicte entre Israel i Hamàs.



Poc després de l'inici dels bombardejos d'Israel sobre la Franja de Gaza, els Estats Units van anunciar el desplegament de dos portaavions, vaixells de guerra i uns 2.000 marines en aigües del mar Mediterrani.