La crisi a l'Orient Mitjà ha arribat a nivells que no s'havien vist durant dècades. Mentre Tel Aviv continua bombardejant Gaza en resposta a la incursió de l'organització terrorista Hamàs -que va deixar més de 1.200 morts a Israel-, les xifres de víctimes mortals a la Franja no deixen d'augmentar: ja han mort més de 6.500 persones a causa de els bombardejos israelians, entre ells 2.700 nens, sense que s'entrevegi un alto el foc a curt termini que freni la sagnia.

Nens en un edifici destruït a Gaza, 25 d'octubre de 2023 @ep

Totalment tancats i sense subministraments bàsics com llum, aigua, electricitat i menjar, la situació a Gaza és cada cop més crítica. Les autoritats sanitàries de la Franja han alertat aquest dimecres del "col·lapse total" del sistema sanitari per la manca de combustible i els bombardejos d'Israel. L'agència de l'ONU per als refugiats palestins, UNRWA , havia alertat que els hospitals es quedarien aquest dimecres sense combustible per als generadors que produeixen electricitat.

La catàstrofe humanitària que s'està vivint a Gaza trenca els equilibris clàssics en les relacions internacionals. Israel , que va néixer sota el mandat de Nacions Unides, ha trencat relacions amb la seva creadora. Les autoritats israelianes han anunciat aquest dimecres 25 d'octubre que denegaran el lliurament de visats a representants de l'ONU després de les últimes declaracions del secretari general de l'organisme, António Guterres , que va dir dimarts que els "horribles" atacs executats el 7 d'octubre per el Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) "no van sorgir del no-res". Les seves paraules han estat durament criticades des de Tel Aviv, que va comprometent els seus suports a mesura que augmenten els morts a la Franja.

ESCLAT DEL MÓN ÀRAB

I la ruptura de relacions amb l'ONU no és l'únic front obert per a Tel Aviv . El món àrab s'està aixecant contra el que consideren una "massacre". El president de Turquia -país integrant de l'OTAN-, Recep Tayyip Erdogan , ha afirmat aquest dimecres que el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) "no és una organització terrorista" i ha cancel·lat el seu viatge oficial a Israel.

El president turc, Recep Tayyip Erdogan,@EP

"No tenim problemes amb l'Estat d'Israel, però mai no hem aprovat les atrocitats comeses per Israel i la forma que actua com una organització, més que com un Estat", ha destacat Erdogan, que ha indicat que "gairebé la meitat dels morts a causa dels atacs d'Israel contra Gaza són nens".

En el mateix sentit s'ha pronunciat Aràbia Saudita , aliat clau dels Estats Units i un dels països àrabs que més s'ha acostat a Israel en els darrers anys. El príncep hereu saudita, Mohammad bin Salman , ha demanat aquest dimecres aturar la violència. Bin Salman ha destacat la necessitat de trobar solucions que posin fi als atacs contra civils i infraestructures , així com mesures que evitin el desplaçament forçat, segons ha informat l'Agència de Premsa Saudita (SPA).

El Príncep Hereu Mohamed Bin Salman @ep

De la mateixa manera, ha assenyalat la necessitat de respectar el dret internacional humanitari, demanant aixecar el setge a Gaza, preservar els serveis bàsics i permetre l'entrada d'ajuda humanitària i mèdica.

Egipte, un altre soci clau dels Estats Units i país fronterer amb la Franja de Gaza, també ha apostat per un alto el foc. El president del país, Abdul-Fatah al-Sisi , ha destacat aquest dimecres que el Caire "està jugant un paper positiu" a l'hora de "contenir" un augment de les hostilitats i aconseguir un alto el foc en el conflicte desfermat el 7 d'octubre després de els atacs executats pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) contra Israel .

El president d'Egipte, Abdel Fattah Al-Sisi @ep

"La solució al problema palestí passa per una solució diplomàtica i per donar al poble palestí el seu dret a un Estat independent amb Jerusalem Est com a capital ", ha reblat Al Sisi, en un suport explícit a la solució de dos Estats, recolzada per les Nacions Unides .

Més durs han estat a Jordània , la reina de la qual, Rània de Jordània és descendent de palestins. La monarca ha criticat el "flagrant doble raser" d'Occident a l'hora de valorar l'actual conflicte entre Israel i Hamàs.

Rània de Jordània @ep

Rània ha trobat a faltar que es condemni l'ofensiva israeliana sobre la Franja de Gaza amb la mateixa contundència que es va repudiar "immediatament" l'atac terrorista del 7 d'octubre. "El silenci és ensordidor" , ha sentenciat.

XOC ENTRE ESTATS UNITS I LA XINA

Aquesta pèrdua de confiança cap a Occident dels països àrabs que han estat aliats clàssics podria crear un cisma internacional que s'endugui la feble estabilitat que hem viscut fins ara. Tement una escalada a la zona, o buscant incitar-la, els Estats Units -que aquest dimecres han declinat afavorir un alto el foc-, han enviat portaavions militars amb capacitat nuclear cap a Israel per protegir-lo davant d'una previsible escalada.

Portavions USS Gerald enviat a la costa d'Israel @ep

I com sempre, la presència dels Estats Units ha propiciat l'arribada d'un altre convidat a la zona que també podria ser clau en el conflicte: la Xina. Pequín ha enviat al 44è grup de treball d'escorta naval xinès , que inclou el destructor de míssils guiats Zibo, la fragata de míssils guiats Jingzhou i el vaixell de reabastiment integral Qiandaohu , al Golf Pèrsic , concretament a Kuwait, al matí del 18 d'octubre.

La gran presència militar a la zona i la incomoditat dels països àrabs davant el setge de Gaza -que sí que és legitimat pels Estats Units i Occident- fan témer que l'Orient Mitjà pugui convertir-se en l'escenari d'un conflicte internacional que escali a unes dimensions que no s?han vist en dècades. Un aixecament àrab contra Israel podria tenir el suport de superpotències com la Xina i Rússia , mentre que Occident, encapçalat pels Estats Units, recolzaria previsiblement Tel Aviv. Una combinació fatal que deixaria el planeta a punt d' una Guerra Mundial .