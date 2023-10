Foto: Europa Press

L' Exèrcit d'Israel ha recalcat aquest dijous 26 d'octubre que les seves operacions contra la Franja de Gaza tenen com a objectiu "eradicar" el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) i ha subratllat que, "una vegada acabi la guerra, no hi haurà una amenaça militar" des de l'enclavament palestí, després dels atacs executats el 7 d'octubre, que van deixar prop de 1.400 morts en territori israelià.

"Els que no entenen el mal a què fem front, no entenen per què fem el que estem fent, per què estem colpejant Hamàs a Gaza i per què entrarem i eradicarem Hamàs a Gaza", ha manifestat Jonathan Conricus, portaveu de l'Exèrcit israelià.

Així, ha destacat durant una compareixença retransmesa per les Forces de Defensa d'Israel (FDI) a través del seu compte a la xarxa social X, que les comunitats israelianes situades als voltants de la Franja "no poden viure amb aquesta amenaça a prop".

"Si no eradiquem Hamàs, aquest perill durarà i haurem de fer-hi front de nou en el futur", ha argumentat, abans de prometre que les forces israelianes "s'encarregaran de Hamàs, de manera total i adequada".

"Al final de la guerra, no hi haurà una amenaça militar des de la Franja de Gaza. No veurem escenes de civils israelians indefensos assassinats, cremats, violats i mutilats per terroristes", ha apuntat Conricus. En aquest sentit, ha destacat que l'Exèrcit israelià prendrà "en algun moment" la decisió de "passar les operacions a la fase següent", en referència aparent a una ofensiva terrestre a gran escala.

Conricus ha incidit a més que "l'amenaça dels coets no s'ha acabat" i ha denunciat que "Hamà continua disparant de forma indiscriminada contra els nostres civils". Així, ha detallat que el grup ha llançat "més de 7.000 coets" des de l'inici de les hostilitats, inclosos "entre 500 i 600 han caigut a la Franja de Gaza".

El portaveu militar israelià ha reiterat que un d'aquests coets, disparat per Jihad Islàmica, va ser el causant de l'explosió a l'Hospital Baptista --també conegut com a Al-Ahli--, que va deixar més de 470 morts, segons el balanç facilitat per les autoritats gazatíes, controlades per Hamàs.

D'aquesta manera, ha posat en dubte aquestes xifres i ha reconegut que hi va haver "bastants víctimes", si bé les ha situat a les desenes. "Clarament, no hi ha 500 morts", ha manifestat Conricus, que ha demanat als mitjans desconfiar dels balanços de víctimes que està publicant el Ministeri de Sanitat gazatí.

"Si no podem confiar en això, no podem confiar en això o altres en el futur", ha sostingut, abans de recalcar que en aquests balanços no estan inclosos "homes d'entre 17 i 35 anys" morts a causa dels bombardejos per part de les forces d'Israel. "Aquesta és edat de combat i són els que participen a la majoria dels enfrontaments", ha explicat, abans de ressaltar que els balanços inclouen únicament "nens, dones i ancians".

Per això, ha posat èmfasi que "no es pot donar credibilitat a una organització que menteix i infla constantment les xifres de civils morts i amaga la mort d'operatius (de Hamàs i altres grups armats palestins)". Les autoritats de Gaza han denunciat fins ara la mort de més de 6.500 palestins als bombardejos, inclosos més de 2.700 nens.