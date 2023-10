Els governs de Jordània, Unió dels Emirats Àrabs, Bahrain, Aràbia Saudita, Oman, Qatar, Kuwait, Egipte i el Marroc han unit aquest dijous les seves veus per reclamar a Israel que posi fi les "flagrants violacions del Dret Internacional" a la Franja de Gaza, on s'estaria sotmetent la població a una mena de "càstig col·lectiu" com a represàlia pels atacs llançats per Hamàs el 7 d'octubre.

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu @ep



Els signants, entre els quals n'hi ha diversos que van normalitzar les seves relacions amb Israel dins dels anomenats Acords d'Abraham , han condemnat els atacs contra civils perpetrats per "totes les parts" i han reclamat l'alliberament immediat dels ostatges en mans de Hamàs, però han denunciat de manera especial els excessos que estaria cometent Israel i han recordat que també el dret a la legítima defensa té línies vermelles.



En aquest sentit, han lamentat el desplaçament forçat de la població gazatí i el bombardeig d'instal·lacions teòricament protegides i han reclamat l'entrada fluida d'ajuda humanitària a la Franja, sobre la qual les autoritats israelianes han imposat un bloqueig total.



Al Consell de Seguretat de l'ONU, li han demanat que "obligui" totes les parts a acatar "un alto el foc immediat", dins d'un missatge en què han advertit els que no condemnen les violacions del Dret Internacional que poden ser "còmplices" i afavorir indirectament que se segueixin perpetrant abusos.



Els nou països àrabs han al·ludit també al rerefons polític, amb una reivindicació de la "causa palestina" i una defensa del dret dels palestins per seguir dins de la seva terra . En aquest sentit, han criticat que es pugui estar forçant la seva sortida i han apel·lat a l'especial responsabilitat d'Israel com a "potència ocupant", amb la vista posada en última instància en la solució de dos Estats

conformi a les fronteres prèvies a 1967.



Temen també que les repercussions del conflicte s'estenguin a altres parts del Pròxim Orient, ja que tindria "greus conseqüències" per a la seguretat regional i internacional, i han apel·lat a la moderació de totes les parts, segons el comunicat conjunt.