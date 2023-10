Foto: @EP

Un grup de familiars d'israelians segrestats per Hamàs el 7 d'octubre passat es van reunir aquest dijous a Madrid per sol·licitar l'ajuda de la societat espanyola, el Govern en funcions de Pedro Sánchez i la comunitat internacional per alliberar els seus familiars.

Naama Weinberg, el cosí del qual va ser segrestat i els seus oncles assassinats en un quibuts (cooperativa agrícola), ha expressat: "No és un problema d'Israel, és un problema de tot el món, cal parar Hamàs avui", aclamava davant de la seu de la Comunitat Jueva de Madrid.

L'esdeveniment va comptar amb la participació de cinc familiars dels segrestats, que han fet visites a altres ciutats per tal d'instar els governs a mobilitzar-se per alliberar els ostatges. La reunió es va dur a terme poc després que la milícia islamista, catalogada com a grup terrorista pels Estats Units i la Unió Europea, informés sense proporcionar detalls addicionals que 50 ostatges van perdre la vida a causa dels bombardejos israelians.

Maayan Sigal-Koren, la mare del qual i altres familiars van ser segrestats en un quibuts, va declarar que: "No hi ha al món un precedent sobre el segrest criminal d'una massa tan gran de civils, es tracta d'un veritable cas de crim de guerra , amb totes les connotacions internacionals, ètiques, legals i diplomàtiques".

"Som una família que estima la pau, el meu oncle ajudava nens de Gaza a travessar Israel per tenir millors tractaments de salut", lamentava Merav Mor Raviv.

Els participants han optat per no fer comentaris sobre les operacions militars de l'exèrcit israelià a la franja de Gaza, que segons les autoritats d'aquest territori han resultat més de 7.000 víctimes mortals. El seu enfocament principal és l'alliberament dels ostatges i l'objectiu de posar fi a la presència de Hamàs, tal com promou el Govern de Benjamí Netanyahu.



La conferència de premsa va tenir lloc després d'una reunió dels familiars amb el ministre d'Afers Estrangers d'Espanya, José Manuel Albares, i s'inscriu en el context d'una gira destinada a difondre el missatge a tot Europa . Els familiars van ser a París dimecres i, els propers dies, tenen previst visitar altres ciutats com Brussel·les, Copenhaguen, Viena i Berlín.