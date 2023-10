Personal de MSF a Gaza. Foto: MSF

El coordinador general de Metges Sense Fronteres (MSF) als Territoris Palestins Ocupats, David Cantero, ha demanat parar el "bany de sang" que suposen els "bombardeigs indiscriminats" de l'Exèrcit israelià contra la Franja de Gaza des del 7 d'octubre, quan el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) va fer una incursió al sud d'Israel.

"Cal aturar aquest bany de sang, cal aturar els bombardejos indiscriminats que s'estan duent a terme des d'Israel sobre la població civil. Avui dia estem denunciant que no hi ha un lloc segur a Gaza, la població no té on anar" , ha declarat Cantero.

"La Franja de Gaza pateix un bloqueig des de fa 16 anys i cal recordar que la gran majoria de la seva població, entre el 70-80%, ja vivia abans que comencés aquesta guerra sota el llindar de la pobresa, i per això depenien exclusivament de l'ajuda internacional humanitària", ha afegit el coordinador de MSF a territoris palestins.

En aquest sentit, ha criticat el "càstig col·lectiu" que Israel ha imposat als palestins dins de la Franja, a la qual ha descrit com "una gàbia humana". "Per això demanem a totes les parts en conflicte que parin aquesta matança, que parin aquest bany de sang i que parin de matar civils innocents entre ells dones i nens", ha insistit Cantero.

A més, ha explicat que la situació dels hospitals a l'enclavament és "completament catastròfica" i "a punt del col·lapse". Cantero ha detallat que molt pocs hospitals segueixen en funcionament, com el cas d'Al-Awda o d'Al-Shifa, aquest últim el més gran de Gaza.

"(Al-Shifa) normalment té una capacitat per atendre unes 700 persones i sabem que ahir acollia al voltant de 5.000 pacients (...) Hem tingut testimonis dels nostres treballadors que han hagut de realitzar amputacions a nens als passadissos a terra i amb sedació parcial, amb tot el que això significa”, ha informat.

"Sabem que també estan racionalitzant l'electricitat i han hagut d'apagar certes incubadores (...), fa uns dies hi havia 120 nounats a incubadores", ha afegit.