Les Forces Armades dels Estats Units han portat a terme atacs contra dues instal·lacions a l'est de Síria , on suposadament es trobaven milícies proiranianes, en resposta a les recents agressions contra les seves bases militars a la regió.



El secretari del Departament de Defensa nord-americà, Lloyd Austin, ha assenyalat en un comunicat que s'ha tractat d'"atacs d'autodefensa de precisió" contra localitzacions de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran i "grups afiliats".



"Aquests atacs en legítima defensa, d'abast limitat, tenien com a únic objectiu protegir i defensar el personal nord-americà a l'Iraq i Síria. Són independents i diferents del conflicte en curs entre Israel i Hamàs (Moviment de Resistència Islàmica), i no constitueixen un canvi al nostre enfocament del conflicte", ha explicat.



En aquest sentit, el cap del Pentàgon ha instat "totes les entitats estatals i no estatals que no emprenguin accions que puguin desembocar en un conflicte regional més ampli", asseverant que Washington "no busca conflictes i no té intenció ni desig d'involucrar-se en noves hostilitats".



"Però aquests atacs recolzats per l'Iran contra forces nord-americanes són inacceptables i han de cessar. Iran vol amagar la mà i negar el seu paper en aquests atacs contra les nostres forces. No els deixarem", ha dit abans d'advertir que no dubtaran a prendre "mesures" necessàries per protegir els nord-americans.



ATACS AMB MISSILS I DRONS



Així mateix, Austin ha indicat que els atacs dels grups armats han estat "la majoria infructuosos" i ha recordat que un contractista va morir en un incident cardíac mentre es refugiava i 21 treballadors més van patir ferides lleus.



"El president (Joe Biden) no té més prioritat que la seguretat del personal nord-americà, i ha dirigit l'acció d'avui per deixar clar que els Estats Units no toleraran aquests atacs i es defensarà a si mateix, el seu personal i els seus interessos", ha tancat.



La Resistència Islàmica de l'Iraq, una coalició de milícies iraquianes recolzades per l'Iran, ha reivindicat les últimes hores dos nous atacs contra dues bases militars, una al nord-est de Síria i la segona al nord de l'Iraq.



Al llarg de la tarda d'aquest dijous, el grup ha publicat breus comunicats al canal de Telegram, indicant que han llançat "una andanada de míssils" contra la base d'Al-Shadadi, a la governació siriana d'Al-Hassaka; i que han "aconseguit" amb dos drons la base militar a Erbil, al Kurdistan iraquià.



Washington, que ha desplegat 900 militars al Pròxim Orient davant la situació de seguretat a la regió , ha assenyalat recentment a l'Iran, al·legant que "facilita activament" aquests atacs, reclamats per milícies recolzades per Teheran que diuen actuar en resposta als bombardejos d'Israel contra la Franja de Gaza després dels atacs executats el 7 d'octubre per part del Moviment de Resistència Islàmica (Hamás).



Els bombardejos de l'Exèrcit israelià contra l'enclavament han deixat més de 7.000 palestins morts, inclosos prop de 3.000 nens, en un espai de temps de poc més de dues setmanes. A això se suma més d'un centenar de palestins morts a Cisjordània en enfrontaments amb les Forces de Defensa d'Israel (FDI) i colons.