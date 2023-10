El portaveu del ministeri d'Exteriors d'Israel, Lior Haiat , ha realitzat una connexió amb el programa Todo es Mentira de Cuatro , on ha fet servir un to bel·ligerant, arribant a anomenar "ignorant" la col·laboradora Carolina Bescansa i acusant l'espai presentat per Risto Mejide de donar veu a una portaveus de l'organització terrorista Hamàs -per haver entrevistat anteriorment la periodista palestí-espanyola Huda Emad , que està cobrint la guerra des de dins de la Franja de Gaza-.

Seguint el seu atac, el portaveu d'Exteriors d'Israel ha acusat el programa de mentir sobre les xifres de nens morts a palestina pels bombardejos israelians. "És la responsabilitat dels periodistes de tot el món qüestionar les dades que ofereix Hamàs", ha dit Haiat, provocant una ràpida resposta de Risto Mejide: "Sap per què es publica? Perquè hi ha una organització internacional que es diu Save the Children, que mereix tota la nostra confiança, i que ha estat en moltíssims conflictes abans que a la Franja de Gaza , que ens ha donat aquesta informació", ha dit el presentador de Todo es Mentira .

Tot i això, la font donada per Mejide tampoc ha convençut el portaveu israelià, que ha començat a atacar Save the Children: "A veure el que va dir Save the Children després del 7 d'octubre sobre els nens que van ser cremats al costat israelià . Et ajudaré, perquè no han publicat res", ha sentenciat Haiat. "Quan una organització que s'autodenomina de Drets Humans només parla quan hi ha morts al costat palestí, no és un moviment de drets humans, és un moviment de suport a Hamàs", ha afegit, sorprenent els presents a plató.

A continuació, podeu veure les imatges: