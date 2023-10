L'Exèrcit israelià ha assegurat aquest divendres que la principal base d'operacions de Hamàs a la Franja de Gaza és sota el principal hospital de Ciutat de Gaza, una acusació immediatament desmentida pel moviment islamista palestí.



Diagrama de la presumpta base subterrània de Hamàs sota l'hospital gazatí de Shifa

Data: 27/10/2023.- EXÈRCIT D'ISRAEL

En una roda de premsa davant de mitjans internacionals el portaveu de l'Exèrcit, vicealmirall Daniel Hagari, ha presentat "una sèrie d'imatges per satèl·lit que demostren els complexos subterranis de Hamàs a sota" de l'hospital de Shifa, el més gran de l'enclavament palestí.



Sota els fonaments de l'hospital existeixen, segons cita Hagari a la Intel·ligència israeliana, "uns quants túnels que connecten el centre mèdic amb els seus voltants" i per això les milícies de Hamàs no s'han d'arriscar a cel obert per entrar al centre.



Hamàs opera dins i sota l'hospital Shifa, així com d'altres hospitals a Gaza, a través d'una xarxa de túnels. I Shifa no és l'únic hospital. És un entre molts. L'ús d'hospitals per part de Hamàs té caràcter sistemàtic ", ha assegurat Hagari abans que confirmar que l'Exèrcit ja ha compartit aquesta informació amb aliats d'Israel".



L'Exèrcit israelià també assegura que Hamàs ha instal·lat un "centre de comandament" a l'hospital, que utilitza per dirigir foc amb coets contra Israel, i ha denunciat que el moviment islamista s'aprofita del subministrament de l'hospital per al funcionament d'aquesta base, de acord amb la roda de premsa recollida pel 'Times of Israel'.



En resposta, Hamàs ha negat que amagui les seves bases sota els hospitals de l'enclavament o que estigui albergant les seves milícies als centres mèdics de Gaza , segons ha fet saber el seu portaveu Abdulatif al-Qanou a la cadena Al-Jazira. "L'enemic sionista està intentant presentar una narrativa falsa per elevar la moral de l'Exèrcit. És propaganda enganyosa i falsa. Tots els líders de Hamàs són a casa seva i no als hospitals", ha manifestat.