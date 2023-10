La resolució pretén posar fi a la violència i permetre el lliurament d'ajuda humanitària essencial a la població afectada a Gaza, que ha patit les conseqüències dels enfrontaments. ONU

L'Assemblea General de les Nacions Unides ha emès una crida enèrgica per a una "treva humanitària immediata" el vint-i-unè dia del conflicte entre Israel i Hamàs. Això passa després que el Consell de Seguretat no aconseguís prendre mesures en quatre ocasions en un període de deu dies, cosa que ha posat de manifest les divisions, especialment entre les nacions occidentals.

L'ambaixador jordà, Mahmoud Daifallah Hmoud, que va representar el grup de 22 països àrabs que va elaborar la resolució, va expressar que, "en un moment en què som testimonis d'una invasió terrestre d'Israel i en absència d'una acció determinada per part del Consell de Seguretat, aquesta resolució té un objectiu senzill però crucial, d'acord amb el propòsit fonamental de les Nacions Unides: la pau".

La resolució, que no és vinculant, "sol·licita una treva humanitària immediata, sostenible i duradora que porti al cessament de les hostilitats". En la votació realitzada a Nova York, va obtenir 120 vots a favor, 14 en contra (incloent-hi Israel i els Estats Units) i 45 abstencions, dels 193 Estats membres de l'ONU.

Hamàs ha saludat la votació i ha instat a la seva "implementació immediata per permetre el subministrament de combustible i ajuda humanitària als civils", segons un comunicat oficial.

El conflicte actual entre Israel i Hamàs es va desencadenar per l'atac sense precedents del moviment islamista palestí el 7 d'octubre a territori israelià des de la Franja de Gaza. Com a represàlia, l'exèrcit israelià ha estat bombardejant incessantment el territori controlat per Hamàs, on viuen aproximadament 2,4 milions de palestins. Divendres a la nit, Israel va anunciar l'"ampliació" de les seves operacions terrestres a Gaza.

La resolució de l'Assemblea General s'enfoca principalment a la situació humanitària a Gaza, sol·licitant la provisió "immediata" d'aigua, aliments, combustible, electricitat i accés "sense obstacles" a l'ajuda humanitària.

A més, condemna "tots els actes de violència dirigits contra civils palestins i israelians, inclosos tots els actes de terrorisme i els atacs indiscriminats", i expressa la seva "profunda preocupació per l'escalada de la violència des de l'atac del 7 d'octubre", encara que no esmenta explícitament Hamàs.

L'ambaixador israelià davant l'ONU, Gilad Erdan, va qualificar la resolució d'"infàmia" i va dir: "És un dia fosc per a l'ONU i per a la humanitat". Va prometre que Israel continuarà utilitzant "tots els mitjans" a la seva disposició per "alliberar el món del mal que representa Hamàs".

Els Estats Units, que també van criticar la falta de mencions de "Hamas" i "ostatges" al text, van votar en contra de la resolució, mentre que el Regne Unit es va abstenir.

Una esmena canadenca que buscava condemnar "categòricament els atacs terroristes de Hamàs" del 7 d'octubre i exigir l'"alliberament immediat i incondicional" dels ostatges va ser rebutjada, obtenint 88 vots a favor, 55 en contra i 23 abstencions (es requeria una majoria de dos terços dels vots expressats perquè fos aprovada).

Tot i reconèixer que "alguns elements essencials falten en el text", França va recolzar la resolució jordana. L'ambaixador francès Nicolas de Rivière va emfatitzar que "res no pot justificar el patiment dels civils".

Tot i això, les posicions dels Estats membres de la Unió Europea van ser diverses. Mentre que França, Espanya i Bèlgica van votar a favor del text, Alemanya, Itàlia i Finlàndia es van abstenir, i Àustria, la República Txeca i Hongria van votar-hi en contra. Richard Gowan, de l'International Crisis Group, va comentar que això va representar "una catàstrofe per als esforços de la UE de projectar una posició comuna a l'ONU".