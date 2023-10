Aquesta declaració del president turc ha exacerbat les tensions enmig d'una escalada del conflicte a la regió. EP

El ministre d'Afers Estrangers d'Israel, Eli Cohen, ha ordenat la tornada dels diplomàtics israelians de Turquia en resposta als comentaris del president turc, Tayyip Erdogan. Erdogan va pronunciar aquestes declaracions en un míting pro-palestí on va qualificar Israel d'"ocupant". Aquesta decisió ressalta la creixent tensió diplomàtica entre Israel i Turquia enmig del conflicte a Gaza.

Les declaracions d'Erdogan han provocat una reacció immediata per part d'Israel, que ha fet una crida als seus representants diplomàtics a Turquia a tornar per dur a terme una "reavaluació de les relacions" entre els dos països. Aquesta mesura posa de manifest la gravetat de les tensions polítiques desencadenades per la retòrica del president turc.

SEGUEIXEN ELS BOMBARDEJOS

D'altra banda, el cap executiu de Mercy Corps, Tjada D'Oyen McKenna, va emetre un comunicat en resposta a la crisi humanitària a Gaza. Els bombardejos intensos a la regió les últimes 24 hores han incrementat significativament el ja elevat nombre de víctimes civils. D'Oyen McKenna va expressar la seva preocupació per la situació del seu equip a Gaza, que s'ha vist afectada per una apagada generalitzada i la interrupció de les operacions humanitàries.

Les Forces de Defensa d'Israel van emetre un missatge urgent per als residents de Gaza, instant-los a traslladar-se temporalment al sud a causa de la intensificació dels combats. Se'ls va advertir que el seu temps per actuar s'esgota i que aquesta és una mesura de precaució urgent per garantir-ne la seguretat.

ALTO EL FOC I DECLARACIONS INTERNACIONALS

El Secretari General de les Nacions Unides, António Guterres, ha qualificat la situació com un "moment crucial" i ha instat un alto el foc a Gaza. Ha expressat la seva profunda preocupació per la seguretat del personal de l'ONU a Gaza a causa de la manca de comunicació i l'augment dels bombardejos. També va destacar el consens internacional creixent en favor d'una pausa humanitària a la regió.

Mentrestant, l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, Volker Turk, va emetre una advertència sobre l'augment del nombre de víctimes civils mentre Israel continua amb la seva operació terrestre a Gaza. Va destacar la necessitat urgent d'un alto el foc i la restauració de serveis essencials, com ara les telecomunicacions, l'electricitat i l'aigua.

El ministre de Relacions Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov, va condemnar enèrgicament el bombardeig israelià a Gaza, advertint sobre les conseqüències potencialment catastròfiques de llarga durada. Lavrov va fer una crida a buscar una solució pacífica i respectar el dret internacional humanitari.

Per part seva, el president d'Egipte, Abdel Fatah al-Sisi, ha instat a evitar l'expansió del conflicte a Gaza, ressaltant que això podria convertir-se en una "bomba de temps" per a la regió. També va emfatitzar la importància de respectar la sobirania d'Egipte després que drones van entrar al seu espai aeri.

Aquesta notícia ofereix una visió més detallada dels esdeveniments relacionats amb el conflicte a Gaza, i destaquen les respostes de líders internacionals i les seves preocupacions enmig de la crisi actual.