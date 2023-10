Reuters i AFP exigeixen garanties de seguretat per als seus periodistes al camp de batalla. EP

L'enfrontament en curs des dels atacs de Hamàs a Israel el 7 d'octubre ha tingut un alt cost per als periodistes i han convertit aquestes últimes tres setmanes en un període particularment mortífer, segons un informe del CPJ (Comitè per a la Protecció dels Periodistes).

Durant aquest temps, almenys 29 periodistes van perdre la vida, segons el CPJ. Aquestes tràgiques pèrdues inclouen 24 periodistes palestins, quatre israelians i un periodista libanès. A més, vuit periodistes van resultar ferits, mentre que nou més continuen desapareguts o detinguts enmig del caos del conflicte.

El CPJ ha expressat la seva preocupació per la interrupció dels serveis de comunicació a la Franja de Gaza, qualificant-la d'"apagada informativa". Aquesta interrupció no només posa en perill el dret del públic a estar informat sobre els esdeveniments a la zona, sinó que també obre la porta a la propagació de desinformació i propaganda mortal.

El comitè ha posat èmfasi que els periodistes són civils i, com a tals, mereixen el respecte i la protecció garantits pel dret internacional. A més, el CPJ ha recordat que atacar deliberadament periodistes o infraestructures de mitjans es podria considerar un crim de guerra.

L'exèrcit israelià ha informat algunes organitzacions de notícies que no pot garantir la seguretat dels seus periodistes que estan informant des de Gaza. Això ha generat preocupació entre les agències de notícies, com Reuters i AFP, que han instat Israel a no atacar els seus periodistes al camp de batalla.

En resposta a aquesta situació, Reuters ha expressat la seva inquietud, afirmant que la manca de garanties sobre la seguretat del seu personal al terreny posa en risc la seva capacitat per informar sobre el conflicte sense por de patir danys o perdre la vida.

Aquesta situació planteja un desafiament crític per a la llibertat de premsa i la seguretat dels periodistes a zones de conflicte. La comunitat internacional segueix de prop els esdeveniments i exigeix el respecte dels drets dels periodistes i l'accés a informació veraç enmig d'un conflicte tan perillós.