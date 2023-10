La situació és cada cop més crítica, amb milers de vides en risc i la comunitat internacional pressionant per posar fi al conflicte. EP

Segons Hamàs, el conflicte a Gaza ha entrat al seu dia número 22, amb més de 7.300 palestins morts i 1.400 israelians. Divendres a la nit divendres 27 d'octubre, Israel va llançar una sèrie de bombardejos sense precedents sobre la Franja de Gaza, anunciant una "ampliació de les operacions terrestres". Encara no és clar si això constitueix una "invasió" a gran escala, però Gaza es troba completament aïllada.

Hamàs ha instat els palestins a Cisjordània a unir-se a la lluita armada. Mentrestant, l'Assemblea General de l'ONU ha aprovat un projecte de resolució per a un alto el foc a Gaza, tot i que va rebutjar una esmena que buscava condemnar Hamàs. Això va provocar la ira d'Israel, que va qualificar l'esdeveniment com el dia de la infàmia.

Avions de combat nord-americans han atacat dues ubicacions a Síria relacionades amb el Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica, segons informes.

Per comprendre millor el conflicte, aquí hi ha un glossari de termes i acrònims rellevants i una breu ressenya de la història del conflicte entre palestins i israelians. A més, és rellevant assenyalar que les tensions i la violència s'han estès a Cisjordània, on cinc palestins han estat assassinats en enfrontaments amb soldats israelians.

SAQUEIGS EN MAGATZEMS DE L'ONU

Després del saqueig de magatzems de la UNRWA a Deir el-Balah, al sud de Gaza City, la policia de Hamàs ha realitzat diversos arrestos. Fonts locals van informar que la policia va aconseguir recuperar gran part de la mercaderia robada. Amb aquesta acció, els forners, que havien amenaçat de tancar els negocis després de patir episodis de violència, van assegurar que produiran pa per a la població si la policia en garanteix la protecció.

MITJANA LLUNA VERMELLA DENÚNCIA BOMBARDEJOS A HOSPITALS

La Mitja Lluna Roja palestina ha denunciat que l'exèrcit israelià ha bombardejat repetidament els voltants del seu hospital al nord de Gaza, causant danys i posant en risc civils. Asseguren que Israel segueix llançant coets a prop de l'Hospital al-Quds amb la intenció de forçar el personal mèdic, els desplaçats i els pacients a evacuar el lloc. Aquesta acció ha causat danys significatius a les instal·lacions hospitalàries i ha exposat a residents i pacients a situacions perilloses.

ESTATS UNITS: "EL FUTUR DELS PALESTINS DE GAZA HA DE SER GAZA"

Els Estats Units han declarat que "el futur dels palestins de Gaza ha de ser a Gaza i en cap altre lloc". David Satterfield, l'enviat especial de Joe Biden per a temes humanitaris a l'Orient Mitjà, va destacar la importància que els palestins es quedin a Gaza i no siguin traslladats al Sinaí oa altres llocs de la regió.

ISRAEL CONVOCA L'AMBAIXADOR RUS

El Ministeri de Relacions Exteriors d'Israel ha convocat l'ambaixador rus a Israel, Anatoly Viktorov, en protesta per "la visita d'una delegació de Hamàs a Moscou". El Ministeri va deixar clar que Israel considera greu la manca d'una condemna clara de Moscou cap a l'organització terrorista Hamàs i el comportament de Rússia als organismes internacionals. S'han referit a la visita de líders de Hamàs, responsables directes de l'atac terrorista mortal del 7 d'octubre, el segrest d'ostatges i la pèrdua de més de 1.400 vides israelianes. Israel considera que aquesta acollida dóna un missatge de legitimitat al terrorisme contra els israelians.

MACRON SEGUEIX ANORANT A LA TREGUA

El president de França, Emmanuel Macron, ha reiterat la seva crida a un alto el foc humanitari per protegir la població de Gaza. A més, va anunciar que França ha enviat 17 tones d?ajuda humanitària a Egipte, que es distribuirà a Gaza. Les operacions per portar ajuda humanitària continuen tant per via aèria com a marítima, en solidaritat amb Egipte i la Mitja Lluna Roja.

CONTACTE ENTRE NETANYAHU I BIDEN

Benjamí Netanyahu, primer ministre d'Israel, i Joe Biden han mantingut una conversa telefònica. Aquesta conversa va ser confirmada per l'oficina del primer ministre israelià i es tracta del primer contacte entre els dos líders des que les Forces de Defensa d'Israel van expandir la seva operació a Gaza, incloent-hi el desplegament de tropes terrestres.

EUA RESTAURA LES COMUNICACIONS A GAZA

Els Estats Units han aconseguit convèncer Israel que restauri les comunicacions a Gaza. Això inclou la represa dels serveis d'internet i de telefonia. Els Estats Units han deixat clar que Israel havia de restaurar aquests serveis.

RETORN DE REHENS

El ministre de Defensa d'Israel, Yoav Gallant, en una reunió a Tel Aviv amb les famílies dels ostatges segrestats per Hamàs, va assegurar que "l'operació terrestre està vinculada als esforços per al retorn dels ostatges i té com a objectiu augmentar les possibilitats de recuperar el nostre poble. Si no hi ha pressió militar sobre Hamàs, no hi haurà progrés”. El ministre va afegir que té dos objectius: el retorn dels ostatges i guanyar la guerra.

Hezbollah, l'organització libanesa aliada de Hamàs i l'Iran, ha anunciat que van llançar coets a Nahariya, una ciutat israeliana a la costa, a uns 10 km de la frontera amb el Líban.

MINES EN ENTRADES DE TÚNEL

En un enfrontament al nord de Gaza, l'exèrcit israelià es va enfrontar a milicians de Hamàs que van emergir d'un túnel a prop del punt d'encreuament d'Erez. Hi va haver un enfrontament amb la mort de diversos milicians. Això demostra que les xarxes de túnels continuen sent una sorpresa i una amenaça, ja que permeten la infiltració de combatents i també són útils en aquesta etapa de combats intensos.

Sullivan: "La violència dels colons és completament inacceptable"

Jake Sullivan, conseller de seguretat nacional de la Casa Blanca, ha declarat que és "totalment inacceptable" l'augment de la violència entre els colons israelians des de l'inici del conflicte a Gaza. Va destacar que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, té la responsabilitat de controlar els colons i va considerar que aquesta és un desafiament a què s'espera que el govern israelià respongui. També ha afirmat que "s'espera que els colons extremistes involucrats en aquest tipus de violència assumeixin les seves responsabilitats".

NOU CONTACTE ENTRE BIDEN I NETANYAHU

Joe Biden mantindrà una nova conversa telefònica amb Benjamí Netanyahu. Així ho va anunciar el conseller de seguretat nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Aquesta trucada es produeix enmig dels esdeveniments en curs i de la pressió internacional per aconseguir un alto el foc.

LA VIOLÈNCIA SEGUEIX A GAZA

Els enfrontaments i els actes de violència continuen a Gaza i s'han estès a Cisjordània. A mesura que continua el conflicte a la Franja de Gaza, creix la pressió internacional per aconseguir un alto el foc que posi fi a aquesta devastadora situació.

És important destacar que aquesta informació és un resum dels esdeveniments i no reflecteix una postura editorial ni opinió. La situació a l'Orient Mitjà continua sent molt dinàmica i fluida, amb repercussions humanitàries significatives.