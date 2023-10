Un dels camions que ha entrat a Gaza. Foto: Europa Press

L' Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació d'Afers Humanitaris (OCHA) ha celebrat el pas de 33 camions aquest diumenge carregats d'aigua, aliments i subministraments mèdics cap a la Franja de Gaza, el lliurament més gran des de la reobertura del pas de Rafah, el passat 21 doctubre.

"El passat diumenge 29 d'octubre, almenys 33 camions que transportaven aigua, aliments i subministraments mèdics van entrar a Gaza a través de la cruïlla de Rafah amb Egipte. Es tracta de l'entrega més gran d'ajuda humanitària des del 21 d'octubre, quan es van reprendre els lliuraments limitats", ha informat l'organisme a la seva pàgina web.

Tot i això, ha assegurat que es necessita un "volum molt més gran" per evitar el deteriorament d'una "terrible" situació humanitària", mostrant preocupació pels disturbis civils.

Cal recordar que l'agència de Nacions Unides per als refugiats palestins, la UNRWA, va informar diumenge passat 29 que milers de persones han irromput als seus magatzems i centres de distribució al centre i al sud de la Franja de Gaza per fer-se amb farina i elements bàsics de supervivència en allò que l'organització considera ja com el principi de l'esquerdament de l'"ordre cívic" a l'enclavament després de dies de setge total d'Israel.

És per això que l'OCHA ha demanat també l'entrada urgent de combustible, necessari per permetre el funcionament tant dels equips mèdics a hospitals com d'instal·lacions d'aigua i sanejament.

Per part seva l'Organització Mundial de la Salut (OMS), ha manifestat que els subministraments mèdics "són perillosament escassos" i que la manca de combustible "ja està afectant el funcionament de les instal·lacions sanitàries i de les ambulàncies" , segons un comunicat publicat al vostre compte de X.

ATACS CONTRA HOSPITALS

A més, l'OMS ha denunciat que, des del començament dels bombardejos el 7 d'octubre passat, l'Exèrcit d'Israel ha fet malbé nombroses instal·lacions sanitàries, que es troben "repletes de pacients greument ferits".

"Els hospitals del nord continuen rebent ordres d'evacuació. L'OMS reitera que l'evacuació dels hospitals és impossible sense posar en perill la vida dels pacients", ha publicat l'organisme.

En aquest sentit, ha insistit en la necessitat d'una protecció activa dels civils i de brindar-los atenció mèdica, de revocar les ordres d'evacuació i de permetre l'accés als subministraments humanitaris.

"Els hospitals són llocs d'ajuda i refugi; han de ser protegits sigui com sigui. L'hospital Al Quds de la MLRP, a la ciutat de Gaza, atén centenars de ferits i pacients enllitats de llarga durada. Evacuar els pacients, inclosos els que estan en cures intensives, amb respiració assistida i nadons en incubadores, és gairebé impossible en la situació actual", diu un comunicat de l'organització.

L'ONG també ha denunciat sobre els "atacs violents i bombardejos" a prop de l'hospital, que "posen encara més en perill la població", i ha recordat que estan emparats pel dret internacional humanitari.

"Estem profundament preocupats per la seguretat dels pacients, del personal sanitari i dels milers de persones que s'han refugiat a l'hospital Al Quds. El personal sanitari mai no s'hauria de veure davant el dilema impossible de deixar enrere els pacients o arriscar la seva vida romanent a l'hospital", ha lamentat la FIRC.

Així, ha instat les autoritats israelianes a protegir civils, hospitals i el personal sanitari no només com a "obligació moral", sinó com a "imperatiu legal".

L'Exèrcit d'Israel ha bombardejat constantment l'enclavament, controlat pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás), des del 7 de setembre, i ha matat més de 8.000 civils, inclosos més de 3.000 nens. La Franja de Gaza es troba a més assetjada de forma completa per part de les autoritats israelianes, per la qual cosa no tenen béns bàsics de supervivència, com aliments, aigua, combustible o electricitat.