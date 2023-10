El balanç de morts a causa dels bombardejos de l'Exèrcit d' Israel contra la Franja de Gaza després dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica ( Hamas ) ha augmentat a més de 8.300, segons han indicat aquest dilluns les autoritats del enclavament palestí, controlat pel grup islamista, que han afirmat que entre les víctimes mortals hi ha prop de 3.500 nens.

Nens en una casa destrossada pels bombardejos a Gaza. 30 d'octubre del 2023



El portaveu del Ministeri de Sanitat gazatí, Ashraf al-Qidra, ha xifrat en 8.306 el nombre de morts, entre ells 3.457 nens, alhora que ha elevat a més de 21.000 el nombre de ferits. Així, ha assenyalat que "un gran nombre de màrtirs encara estan sota la runa" dels edificis destruïts per Israel en els seus atacs aeris, segons ha recollit el diari palestí 'Filastin', vinculat a Hamàs.



"Les forces d'ocupació han portat a terme 908 massacres a la Franja de Gaza" , ha denunciat, alhora que ha demanat a la comunitat internacional que "protegeixi les instal·lacions mèdiques", després que els atacs israelians hagin deixat fora de servei 25 hospitals a l'enclavament. "Demanem als residents de Gaza que vagin als hospitals a donar sang, davant la falta d'una quantitat suficient per salvar els ferits", ha afirmat.



Els bombardejos, que s'han vist seguit per operacions terrestres durant els darrers dies, van ser desencadenats pels atacs de Hamàs, que van deixar prop de 1.400 morts i més de 225 segrestats. Per part seva, l'Autoritat Palestina ha assenyalat que més de cent palestins han mort a mans de l'Exèrcit d'Israel o en atacs per part de colons des del 7 d'octubre.