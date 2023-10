Captura del vídeo de X / @YourAnonOne

En les últimes hores, s'ha viralitzat un vídeo en què es veu com un tanc israelià destrueix un cotxe amb civils que intentava capgirar el sud de la ciutat de Gaza, cosa que va acabar amb la vida de les tres persones que viatjaven a el seu interior.

L' Exèrcit d'Israel ha anunciat aquest dilluns una "expansió de les operacions" a la Franja de Gaza i ha assenyalat que "forces addicionals" han entrat a l'enclavament, inclosa infanteria i vehicles blindats, en el marc de l'ofensiva llançada després dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás).



Els bombardejos, que s'han vist seguit per operacions terrestres durant els darrers dies, van ser desencadenats pels atacs de Hamàs, que van deixar prop de 1.400 morts i més de 225 segrestats. Per part seva, l'Autoritat Palestina ha assenyalat que més de cent palestins han mort a mans de l'Exèrcit d'Israel o en atacs per part de colons des del 7 d'octubre.

Actualment, el balanç de morts a causa dels bombardejos israelians contra la Franja de Gaza ha augmentat a més de 8.300, segons han indicat aquest dilluns les autoritats de l'enclavament palestí, controlat pel grup islamista, que han afirmat que entre les víctimes mortals hi ha a prop de 3.500 nens.