El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres , ha lamentat la pèrdua de membres de l'agència de l'ONU per als refugiats palestins ( UNRWA ), ja que 59 dels empleats han mort en bombardejos israelians a la Franja de Gaza.

"Amb tota la meva família de l'ONU, lamento la pèrdua de tants companys de l'UNRWA. Enmig d'un patiment i un dol inimaginables, els companys a Gaza continuen servint els necessitats malgrat el greu risc que corren les seves vides. Tenen el meu agraïment, solidaritat i total suport”, ha expressat.



Aquestes declaracions arriben després que l'agència celebrés aquest diumenge un homenatge per la mort dels 59 treballadors. "La pèrdua dels nostres amics i companys és un record recordatori de l'immens patiment humà que continua desenvolupant-se cada dia" , diu un comunicat.



El comissionat general de l'agència, Philippe Lazzarini, ha manifestat que "cada dia es torna més fosc que l'anterior a mesura que augmenta el nombre de companys assassinats", i ha denunciat una vegada més "l'indescriptible patiment que emergeix de Gaza hora rere hora ".



La UNRWA va informar que milers de persones han irromput als seus magatzems i centres de distribució al centre i al sud de la Franja de Gaza per fer-se amb farina i elements bàsics de supervivència en allò que l'organització considera ja com el principi de l'esquerdament del "ordre cívic" a l'enclavament després de dies de setge total d'Israel.



L'Exèrcit d'Israel ha bombardejat constantment l'enclavament, controlat per Hamàs, des del 7 de setembre, i ha matat més de 8.000 civils, inclosos més de 3.000 nens. La Franja de Gaza es troba a més assetjada de forma completa per part de les autoritats israelianes, per la qual cosa no tenen béns bàsics de supervivència, com aliments, aigua, combustible o electricitat.