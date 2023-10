Ostatges de Hamàs @ep

Les Brigades Izz al-Din al-Qassam, l'ala militar del grup terrorista Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), han difós aquest dilluns un enregistrament de vídeo de dones israelianes detingudes a Gaza enviant un missatge al primer ministre israelià, Benjamí Netanyahu .

El vídeo mostra tres dones assegudes una al costat de l'altra davant d'una paret. Una envia un missatge agressiu a Netanyahu i li demana que els torni a casa a canvi de l'alliberament dels presoners palestins. Es desconeix si les dones han estat obligades a llançar aquest missatge.

Dirigint-se a Netanyahu, l'ostatge afirma que "no hi havia exèrcit el set d'octubre d'aquest any (data del llançament de l'operació 'Inundació d'Al-Aqsa') i ningú no va venir a rescatar-nos. Vols matar-nos a tots".

“Alliberin-nos ara i alliberin els seus ciutadans (palestins). Estem en aquesta situació a causa del fracàs que vostès van causar i estan obligats a alliberar-nos a tots ”, afegeix en el vídeo difós per Hamàs.

"Sabem que hi va haver una demanda d'alto el foc i que se suposava que vostès ens havien d'alliberar a tots. Estaven obligats a alliberar-nos a tots i, en canvi, estem patint per la seva incapacitat política, de seguretat, militar i diplomàtica", assenyala segons Al Jazeera .

La presonera presonera ataca Netanyahu dient: "Ens estàs matant. Vols que l'exèrcit ens mati? No n'hi ha prou que hagis massacrat a tots? No n'hi ha prou que hagin assassinat ciutadans israelians?".

A continuació podeu veure les declaracions completes subtitulades a l'anglès: