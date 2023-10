Hamza Al-Dadú, fill del corresponsal d'Al-Jazira Wael al-Dadú, i les seves germanes ferides caminen dins de l'hospital Al-Aqsa a Deir al Balá, al sud de la Franja de Gaza / @EP

El Comitè per a la Protecció de Periodistes (CPJ, per les sigles en anglès) ha informat que ja són 31 els periodistes que han perdut la vida a la guerra entre Israel i el Moviment de Resistència Islàmic ( Hamàs ).

Entre les víctimes mortals hi ha 26 palestins , quatre israelians i un libanès. A més, hi ha vuit periodistes ferits i nou desapareguts o detinguts, segons el balanç actualitzat fins avui.

L'organisme està investigant tots els informes, inclosos els "nombrosos informes no confirmats sobre altres periodistes assassinats, desapareguts, detinguts, ferits o amenaçats, i sobre danys a oficines de medi i vivendes de periodistes".

"El CPJ emfatitza que els periodistes són civils que fan una feina important en temps de crisi i no han de ser l'objectiu de les parts del conflicte. Els periodistes de tota la regió estan fent grans sacrificis per cobrir aquest conflicte desgarrador", ha declarat el coordinador de CPJ per al Pròxim Orient i el nord d'Àfrica, Sherif Mansur.

A més, ha remarcat que els palestins a Gaza "han pagat i segueixen pagant un preu sense precedents": "Molts han perdut companys, famílies i instal·lacions dels seus mitjans de comunicació, i han fugit a la recerca de seguretat", ha declarat.

Els periodistes treballaven per a mitjans com Palestina TV, Al-Sahel, ràdio Al-Aqsa, Al-Aqsa TV, la cadena de televisió Al-Resalà, Ain Media, Al-Shabab Radio, Palestine Today, Al-Jamsa News, agència Jabar i l'agència Quarta Autoritat. També hi havia diversos periodistes independents.

Els israelians morts eren de Ynet, Maariv, l'emissora Kan i Israel Hayom. El periodista del Líban estava contractat per l?agència de notícies Reuters.

L'organització Reporters Sense Fronteres (RSF) va publicar aquest cap de setmana una investigació sobre la mort d'un cambra de Reuters, Isam Abdul·là, al sud del Líban, revelant que es va tractar d'un "atac deliberat" procedent de la frontera israeliana contra un grup de periodistes de diverses agències internacionals.

RSF recorda que el grup de set periodistes feia una hora que eren al mateix lloc, a dalt d'un turó, que estaven clarament identificats com a premsa i equipats amb armilles i cascos, per la qual cosa considera "poc probable" que poguessin ser confosos amb combatents , "en particular perquè no s'estaven amagant".

Un primer projectil va matar Abdul·là i va ferir greument la periodista d' AFP Christina Assi . El segon impacte, ocorregut tot just 37 segons després, era més potent i va destruir el vehicle d'Al-Jazira que tenien identificat amb la paraula "PRESS" al sostre i va ferir diversos periodistes més. El cotxe va ser desplaçat 90 graus de la posició inicial per l'impacte.

Tot això va quedar registrat per un altre equip de premsa de la televisió libanesa LBCI que estava gravant a uns 100 metres del lloc i els periodistes del primer grup, l'atacat, que van gravar igualment un helicòpter Apache --utilitzat per Israel-- moments abans del bombardeig.

Les Forces Armades israelianes van expressar immediatament que "lamentaven" l'incident i que estava "revisant" els fets sense que de moment s'hagi donat més informació.