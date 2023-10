Aicha Elbasri , membre del Centre Àrab de Recerca i Estudis Polítics , ha assegurat que la llum verda de la comunitat internacional per als crims d'Israel significa que la carnisseria només continuarà. "El que estem veient avui és una de les hores més fosques dels nostres temps. Estem veient el genocidi en directe : el crim dels crims", va dir L'exfuncionària de les Nacions Unides a Al Jazeera.

Edifici bombardejat a Gaza, 31 d'octubre de 2023 @ep

Quan se li va preguntar per què Israel continua cometent massacres de civils a Gaza, Elbasri va respondre: “ Israel no s'ha de justificar, Israel està per sobre de la llei, Israel està per sobre de la brúixola moral. Se li ha permès dur a terme els pitjors crims contra la humanitat sense cap sentit de responsabilitat davant de ningú ”.

"Mentre Washington estigui del seu costat, mentre els europeus li donin llicència per matar, mentre els àrabs no prenguin cap mesura que pugui fer que Israel reconsideri el seu pla, no crec que puguem veure qualsevol altra cosa", sentencia l'extreballador de l'ONU .

BOMBARDEU SOBRE EL CAMP DE REFUGIATS DE JABALIA

Un portaveu de la Mitja Lluna Roja Palestin afirma que hi ha equips treballant sobre el terreny per intentar traslladar les víctimes a l'hospital després de l'atac al camp de refugiats de Jabalia, que s'ha produït aquest mateix dimarts.

" La situació és absolutament horrible ", va dir Nebal Farsakh a Al Jazeera des de Ramallah. “Hem estat testimonis d'aquest nombre cada vegada més gran de víctimes entre els civils palestins a Gaza a causa dels atacs contra edificis residencials, cases, carrers, així com llocs de culte i hospitals.

"Els hospitals ja estan aclaparats i amb prou feines poden fer front al creixent nombre de víctimes que afronten cada hora", va afirmar Farsakh.

“[Ells] estan treballant a plena capacitat. Això passa alhora que tots els hospitals estan literalment col·lapsant a causa de l'escassetat de subministraments mèdics i medicaments, i s'estan quedant sense combustible, que es necessita amb urgència”.

Segons els primers informes de Hamàs, s'han recuperat com a mínim 47 cadàvers.