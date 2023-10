"L'exèrcit israelià va llançar projectils d'artilleria que contenien fòsfor blanc -una arma incendiària- en operacions militars al llarg de la frontera sud del Líban entre el 10 i el 16 d'octubre del 2023", ha declarat aquest dimarts Amnistia Internacional. "Ha d'investigar-se com a crim de guerra un atac contra la localitat de Dhayra el 16 d'octubre perquè va ser un atac indiscriminat que va ferir almenys nou civils i va causar danys a béns de caràcter civil, i, per tant, va ser il·legítim", va dir la organització.

Les hostilitats transfrontereres al sud del Líban s'han intensificat de manera significativa des del 7 d'octubre, afirma Amnistia Internacional en un comunicat. Fins ara, el bombardeig del Líban per Israel ha causat la mort d'almenys quatre civils i de 48 membres d'Hesbol·là. Hezbol·là i altres grups armats també han llançat coets contra el nord d'Israel que, segons l'exèrcit israelià, han matat sis soldats israelians i una persona civil. Amnistia Internacional està investigant els atacs de Hezbol·là i altres grups armats contra el nord d'Israel per determinar si han violat el dret internacional humanitari.

Bombardeig amb fòsfor blanc a Dhayra

“És més que espantós que l'exèrcit israelià hagi fet servir indiscriminadament fòsfor blanc en violació del dret internacional humanitari. L'ús il·legítim de fòsfor blanc al Líban, a la localitat de Dhayra, el 16 d'octubre, ha posat en greu perill la vida de la població civil: moltes persones van haver de ser hospitalitzades i van quedar desplaçades, i els seus habitatges i cotxes es van incendiar” , va dir Aya Majzoub, directora regional adjunta d'Amnistia Internacional per a l'Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica.

“Mentre augmenta la preocupació per la intensificació de les hostilitats al sud del Líban, l'exèrcit israelià ha d'aturar immediatament l'ús de fòsfor blanc, especialment en zones poblades, d'acord amb el seu compromís oblidat del 2013 de deixar d'usar aquestes armes. Ha de complir el seu compromís i deixar de posar en perill la vida de la població civil al Líban.”

Lús de fòsfor blanc està restringit en virtut del dret internacional humanitari. Encara que pot tenir usos legítims, mai no s'ha de llançar a prop de, o contra, una zona civil poblada o infraestructures civils a causa de la gran probabilitat que es propagui el foc i el fum que causa. Aquest tipus d'atacs, en què no es distingeix entre civils i combatents ni entre béns civils i objectius militars, són indiscriminats i, per tant, estan prohibits.

El fòsfor blanc és una substància incendiària que es fa servir fonamentalment per crear una densa cortina de fum o marcar objectius. Crema a temperatures extremadament elevades al contacte amb l'aire i sovint provoca incendis a les zones on es desplega. Les persones exposades al fòsfor blanc poden patir danys respiratoris, fallada orgànica i altres ferides terribles que canvien la vida, com cremades summament difícils de tractar i que no es poden apagar amb aigua. Sovint són mortals unes cremades que afecten només el 10% del cos.

El conjunt de proves que ha analitzat Amnistia Internacional indica que Israel ha fet servir projectils d'artilleria de fum de fòsfor blanc durant un atac contra la localitat de Dhayra, a la frontera sud, una zona civil poblada. El Laboratori de Proves del Programa de Resposta a les Crisis d'Amnistia Internacional ha verificat vídeos i fotos que mostren l'ús de projectils d'artilleria de fum de fòsfor blanc a Dhayra el 16 d'octubre. L'equip d'investigació d'Amnistia Internacional va entrevistar l'alcalde de Dhayra, una persona resident en aquesta localitat, un membre del personal de primera intervenció que va facilitar el trasllat a un hospital proper de persones civils ferides ia un metge que treballava al servei de urgències de l'hospital que les va rebre.

L'equip també va reunir proves fefaents que indiquen l'ús de fòsfor blanc en tres incidents entre el 10 i el 16 d'octubre , a Dhayra ia les localitats frontereres d'Al Mari i Aita al Chaab, mitjançant la verificació de vídeos i fotos d'aquests atacs.

L'ús de municions de fòsfor blanc a Dhayra



El Laboratori de Proves del Programa de Resposta a les Crisis d'Amnistia Internacional va verificar un vídeo que mostrava plomalls de fum dispersats per l'artilleria compatibles amb municions de fòsfor blanc, el 16 d'octubre a Dhayra.

El doctor Haitham Nisr, metge d'urgències a l'hospital italo-libanès, va dir a Amnistia Internacional que els dies 16 i 17 d'octubre, els equips mèdics van tractar nou persones de les localitats de Dhayra, Yarine i Marwahin que tenien dificultats respiratòries i tos que, segons va dir, es devien a la inhalació de fòsfor blanc. La majoria d'aquestes persones van ser donades d'alta de l'hospital el mateix dia.

El director regional de la Defensa Civil libanesa, Ali Safieddine, que va facilitar el trasllat de persones civils ferides a l'hospital el 16 d'octubre i la posterior evacuació de la localitat el 17 d'octubre, va dir a Amnistia Internacional que la Defensa Civil va rebre trucades d'auxili de residents que van informar de “bombes que produeixen molt mala olor i causen asfíxia quan s'inhala […] Quatre membres del nostre personal, així com diverses persones residents a Dhayra, van ser ingressats en un hospital per asfíxia els últims dies”.

" Ni tan sols podíem veure'ns les mans a causa del dens fum blanc que va cobrir la localitat tota la nit i va durar fins aquest matí [17 d'octubre] ", va dir a Amnistia Internacional Ali Saffiedine. Aquesta descripció és compatible amb el fòsfor blanc, que produeix un dens fum blanc i una olor semblant a l'all.

Segons l'alcalde de Dhayra, Abdullah al Ghrayyeb, el bombardeig de la zona, en què es va fer servir fòsfor blanc, va començar al voltant de les 16.00 hora local del 16 d'octubre i va continuar a la nit.

“ Una olor molt desagradable i un núvol gegantí van cobrir la localitat i no podíem veure més enllà de cinc o sis metres. Això va fer que la gent fugira desesperadament de casa seva. I quan algunes persones van tornar dos dies després, les seves cases seguien cremant. Els cotxes es van incendiar. També es van cremar terrenys. Continuem trobant restes fins i tot avui —de la mida d'un puny— que es tornen a encendre al contacte amb l'aire”, va dir Abdullah al Ghrayyeb a Amnistia Internacional.

El Laboratori de Proves del Programa de Resposta a les Crisis d'Amnistia Internacional va analitzar un vídeo que mostrava una falca de fòsfor blanc que s'havia endurit tornant a encendre's al pati d'un habitatge en ser tocat amb una pedra. Segons Al Ghrayyeb, la persona resident va gravar el vídeo el 25 d'octubre, nou dies després que Dhayra hagués estat bombardejada amb fòsfor blanc. El fòsfor blanc es pot tornar a encendre en entrar en contacte amb oxigen fins i tot setmanes després de ser desplegat.



Segons el dret internacional humanitari, totes les parts en un conflicte han de distingir en tot moment els combatents i els objectius militars dels civils i els béns de caràcter civil , i llançar els seus atacs únicament contra els primers. Els atacs indiscriminats —aquells en què no es distingeix, tal com exigeix, entre béns civils i objectius militars— estan prohibits. El llançament d'un atac discriminat que causi morts o ferides a la població civil, danys a béns de caràcter civil o totes dues coses constitueix un crim de guerra.

Per tant, el fòsfor blanc no s'ha d'usar mai en zones poblades per civils a causa de la gran probabilitat que es propaguin el foc i el fum , cosa que faria que aquest tipus d'atacs fossin indiscriminats. Aquest atac contra Dhayra, que va causar ferides a civils i danys a béns de caràcter civil, va ser indiscriminat i, per tant, il·legítim. S'ha d'investigar com a crim de guerra.

A més, Amnistia Internacional va verificar un vídeo filmat a Dhayra datat el 13 d'octubre que mostrava plomalls de fum dispersats per l'artilleria compatibles amb municions de fòsfor blanc. També va analitzar imatges filmades per un periodista el 10 d?octubre a Dhayra que semblen mostrar el llançament de fòsfor blanc que s?encén en entrar en contacte amb l?aire.

L'ús de fòsfor blanc a Aita al Chaab i Al Mari



El Laboratori de Proves del Programa de Resposta a les Crisis d'Amnistia Internacional també va verificar unes imatges que mostren el bombardeig de la localitat fronterera d'Aita al Chaab ia prop de la localitat d'Al Mari, al sud del Líban.

Dos vídeos verificats pel Laboratori de Proves del Programa de Resposta a les Crisis d'Amnistia Internacional gravats el 10 d'octubre als voltants d'Al Mari mostren unes falques enceses descendint a terra i provocant incendis generalitzats, cosa que indica gairebé amb seguretat l'ús d' fòsfor blanc.

Amnistia Internacional també va verificar un vídeo i cinc fotos que mostren el bombardeig d´Aita al Chaab el 15 d´octubre i que mostren molt probablement l´ús d´una barreja de projectils de fòsfor blanc i projectils d´artilleria estàndard d´alt poder explosiu.

Projectils de fòsfor blanc a la frontera entre Israel i Líban



El Laboratori de Proves del Programa de Resposta a les Crisis d'Amnistia Internacional va verificar fotos fetes per professionals de la fotografia d'AFP el 18 d'octubre a prop de la frontera libanesa. Aquestes fotos mostren uns projectils de munició de fum de fòsfor blanc de 155 mm alineats per fer servir juntament amb obusos M109 de l'exèrcit israelià. Aquests projectils tenen un color verd pàl·lid característic i unes bandes vermelles i grogues, així com la llegenda M825A1 i D528, respectivament, que és la nomenclatura del projectil i el codi d'identificació del Departament de Defensa nord-americà (DODIC) per a les municions basades en fòsfor banc, com ja va documentar Amnistia Internacional prop de la tanca de Gaza . Tot i que són codis i nomenclatures nord-americanes, Amnistia Internacional no pot confirmar el lloc on es van fabricar aquests projectils.

El dret internacional



El fòsfor blanc no es considera una arma química perquè actua principalment mitjançant l'acció de les flames i la calor, i no pas per toxicitat, cosa que fa que sigui una arma incendiària. El seu ús està regit pel Protocol III de la Convenció sobre Prohibicions o Restriccions de l'Ocupació de Certes Armes Convencionals que es puguin considerar excessivament nocives o d'efectes indiscriminats, al qual el Líban es va adherir el 2017, no així Israel.

El Protocol III prohibeix l'ús d'armes incendiàries llançades des de l'aire a qualsevol lloc on hi hagi una concentració de persones civils i limita l'ús legítim de les armes incendiàries no llançades des de l'aire —com l'artilleria que aquí es documenta— en presència una concentració de persones civils. El Protocol defineix les armes incendiàries com a “tota arma o munició concebuda primordialment” per incendiar objectes o causar cremades a les persones i exclou el seu ús amb altres fins, per exemple, com a cortines de fum.