Aquesta acció marca la primera vegada que es permet a persones sortir de Gaza des de l'inici dels bombardejos israelians recents. EP

En una mesura de rellevància humanitària, la cruïlla de Rafah que connecta Gaza amb Egipte ha estat oberta per permetre una evacuació limitada de persones. Aquest acte s'espera que beneficiï ciutadans estrangers, aquells amb doble nacionalitat i persones greument ferides. Es reporta que aquest acord va ser intermediat per Qatar i ha estat acordat per les autoritats egípcies.

Les imatges provinents de la zona mostren famílies i vehicles en fila, ansiosos per abandonar Gaza. S'ha comunicat que Egipte permetrà l'ingrés de 81 persones greument ferides, fet que ha portat a la formació d'una filera d'ambulàncies llestes per transportar els malalts i els ferits. Tot i que no s'ha proporcionat una xifra exacta de quantes persones han aconseguit travessar Rafah a la frontera sud de Gaza amb Egipte, les imatges en viu mostren multituds de persones dirigint-se al costat palestí del terminal. S'estima que aproximadament 400 estrangers i persones amb nacionalitat doble completaran aquest procés d'evacuació.

El secretari de Relacions Exteriors del Regne Unit, James Cleverly, va comunicar a través de les seves xarxes socials que és probable que la cruïlla de Rafah s'obri avui per permetre la sortida del primer grup d'estrangers. Els equips del Regne Unit estan preparats per assistir els ciutadans britànics tan aviat com puguin abandonar Gaza. Aquest acte marcarà la primera vegada que es permet que persones abandonin Gaza des de l'inici de l'última sèrie de bombardejos aeris per part d'Israel el 7 d'octubre, que ha resultat lamentablement en la pèrdua de milers de vides palestines. Aquests atacs d'Israel es van produir en resposta a un atac perpetrat per Hamàs dins del territori israelià.

En un context relacionat, els proveïdors de serveis de telecomunicacions Paltel i Jawwal han informat d'una "interrupció completa" dels serveis de comunicació i d'internet a Gaza, marcant la segona interrupció important en un lapse de cinc dies. Les agències d'ajuda humanitària han emès advertiments que aquestes apagades perjudiquen considerablement la tasca humanitària enmig d'una situació ja crítica a Gaza.