El creuament fronterer de Rafah , que connecta Gaza amb Egipte, s'ha obert per primera vegada en més de tres setmanes de conflicte intens , permetent l'evacuació de dotzenes de palestins ferits que requereixen tractament hospitalari urgent, així com la sortida de centenars de titulars de passaports estrangers. Aquest esdeveniment marca un respir en el prolongat conflicte que ha afectat la regió.

Testimonis al costat de Gaza de la cruïlla van reportar una escena frenètica, amb nombroses persones i vehicles apressant-se a través de les portes cap al costat egipci, malgrat les instal·lacions danyades del terminal. Alguns evacuats portaven les seves pertinences, mentre que les ambulàncies transportaven els ferits a hospitals de campanya a Egipte. Entre els evacuats hi havia un jove amb embenats al voltant de l'estómac, testimoni de la violència que ha assolat Gaza les últimes setmanes.

PRIMERES FUGIDES

Fins dimecres a la tarda, es va informar que 335 persones amb doble nacionalitat havien creuat la frontera en sis autobusos, i s'espera que més segueixin en els propers dies. La xifra de pacients palestins ferits evacuats es va estimar entre 81 i 90, cosa que ressalta la necessitat urgent d'assistència mèdica a la regió.

Aquestes evacuacions es van dur a terme enmig de la continuació dels bombardejos israelians sobre Gaza des de terra, mar i aire, com a part de l'ofensiva contra els militants de Hamàs. Dimecres, una altra explosió va sacsejar Jabalia, el campament de refugiats més gran de Gaza, un dia després que un atac aeri israelià deixés aproximadament 50 persones mortes i 150 ferides a la mateixa zona. Israel va al·legar que l'atac tenia com a objectiu un comandant de Hamàs.

Els evacuats que van aconseguir arribar a Egipte provenen de diverses nacionalitats, incloent Austràlia, Àustria, Bulgària, República Txeca, Finlàndia, Indonèsia, Japó i Jordània. També s'hi inclou el personal de diverses organitzacions d'ajuda. Tot i que només un reduït grup de nord-americans va creuar la frontera, tots treballaven per a organitzacions internacionals. El president dels Estats Units, Joe Biden, va expressar la seva expectativa que més ciutadans nord-americans aconsegueixin sortir de la zona els propers dies.

Mentrestant, el secretari de Relacions Exteriors del Regne Unit, James Cleverly, va assenyalar que equips d'assistència britànics estaven llestos a la frontera per ajudar els titulars de passaports del Regne Unit. Tot i això, encara no és clar quan es permetrà als britànics abandonar la regió.

L'obertura de la cruïlla de Rafah va ser resultat de negociacions entre Egipte, Israel i Hamàs, amb la coordinació dels Estats Units i la mediació de Qatar. Tot i que no s'ha anunciat quant de temps romandrà oberta la cruïlla, s'espera que es duguin a terme noves obertures els propers dies a causa de la creixent pressió internacional per raons humanitàries.

CAMIONS AMB AJUDA

Fins dimecres, més de 200 camions amb ajuda humanitària havien creuat d'Egipte Gaza per ajudar a alleujar la crisi humanitària a la regió. No obstant això, fins aquell moment, cap civil no havia estat autoritzat a abandonar el territori devastat. Governs estrangers han informat de la presència de titulars de passaports de 44 països i 28 agències, incloent-hi organismes de l'ONU, a la Franja de Gaza, on 2.4 milions de persones han suportat més de tres setmanes de bombardejos ininterromputs per part d'Israel des del 7 doctubre.

Les evacuacions van començar després de declaracions d'un alt funcionari de Hamàs, que va emfatitzar que els ostatges retinguts per Hamàs a la Franja de Gaza enfrontaven el mateix risc de "mort i destrucció" que els palestins en general. Hamàs havia afirmat prèviament que set ostatges, incloent-hi tres titulars de passaports estrangers, van morir en un atac israelià al campament de Jabalia a Gaza dimarts.

Ismail Haniyeh, president del comitè polític de Hamàs, va vincular explícitament un alto el foc a les negociacions per a l'alliberament dels ostatges.

Per la seva banda, Israel va informar que 240 israelians i ciutadans estrangers estaven sent retinguts a Gaza després d'haver estat presos com a ostatges durant l'atac de Hamàs al sud d'Israel el 7 d'octubre, un atac que va resultar en la mort de 1.400 persones. la majoria de les quals eren civils israelianes. A més, Israel va indicar que havia perdut 15 dels seus soldats en combats els últims dies des de l'inici de la seva ofensiva terrestre a Gaza.

Els palestins van reportar una nova interrupció generalitzada dels serveis d'internet i telefonia a Gaza dimecres, just després que els atacs aeris israelians destruïssin edificis d'apartaments a prop de la ciutat de Gaza i mentre les tropes terrestres combatien Hamàs al territori assetjat.

La companyia de telecomunicacions palestina Paltel ha informat d'una "interrupció completa" dels serveis d'internet i telefonia mòbil a Gaza, marcant el segon cop en cinc dies que els residents han quedat en gran part desconnectats del món. La comunicació també es va interrompre durant el cap de setmana, quan les tropes israelianes es van endinsar a Gaza més.

En un esforç per proporcionar atenció mèdica als ferits, un funcionari mèdic a la ciutat egípcia d'Arish va anunciar que equips mèdics estarien presents a la cruïlla de Rafah per examinar casos i determinar a quins hospitals serien enviades les persones. A més, es planeja construir un hospital de campanya amb una àrea d'1,300 metres quadrats a la ciutat de Sheikh Zuweid, al nord del Sinaí, a unes 10 milles (16 km) de Rafah.

Pel que fa a la situació dels ciutadans nord-americans a Gaza, el Departament d'Estat dels Estats Units ha afirmat que s'havia aconseguit "un progrés real" a les negociacions per garantir un pas segur per a centenars de nord-americans i altres ciutadans estrangers que desitgen abandonar Gaza. L'esperança és que aquest acord també permeti la sortida de ciutadans nord-americans i les seves famílies, així com altres ciutadans estrangers a la regió.

A més, es va informar que el secretari d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken, planeja visitar Israel divendres per mantenir reunions amb membres del govern i fer altres parades a la regió. Mentrestant, el govern d'Israel està en converses amb Egipte sobre la situació de les persones ferides, encara que persisteix una disputa en relació amb els lliuraments d'ajuda, ja que Egipte vol permetre l'entrada de més camions a Gaza, mentre que Israel limita la inspecció de dotzenes de vehicles al dia.

LA PRESSIÓ DELS EUA.

Els Estats Units, que han expressat el seu suport a Israel, i alhora han pressionat per consideracions humanitàries, han expressat l'esperança que es permeti el pas de 100 camions al dia a través de Rafah en un esforç per alleujar la crisi humanitària a Gaza.

L'obertura de la cruïlla de Rafah i les evacuacions en curs representen un desenvolupament significatiu enmig del conflicte a Gaza, encara que les negociacions i els esforços diplomàtics continuen buscant una solució sostenible per a la regió.