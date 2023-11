Al voltant de 30 persones han mort i desenes han resultat ferides en un nou atac executat per l' Exèrcit d'Israel contra el campament de refugiats de Jabalia, el més gran de la Franja de Gaza, que en aquesta ocasió hauria aconseguit una escola de l' agència de l'ONU per als refugiats palestins al Pròxim Orient (UNRWA).

Segons les informacions recollides per l'agència palestina de notícies WAFA, almenys 27 persones han mort en l'atac contra aquest centre, que l'agència Maan ha identificat com una instal·lació de la UNRWA, mentre que dues persones més han mort després de ser assolit un vehicle al mateix campament. L'Exèrcit d'Israel no s'ha pronunciat per ara sobre el bombardeig, el tercer d'altres dies a Yabalia.



La UNRWA va indicar dimecres que fins ara s'ha confirmat la mort de 70 dels seus treballadors a Gaza , on va fer una visita el comissionat de l'organisme, Philippe Lazzarini, que va subratllar que cada dia "es torna més ombrívol" a mesura que segueixen morint els seus companys, i ha ressaltat que l'agència es quedarà a Gaza per "romandre" juntament amb els palestins refugiats i la resta de les seves comunitats.



L'organisme ha assenyalat aquest mateix dijous que al voltant de 690.000 desplaçats interns es troben refugiats a 149 instal·lacions de la UNRWA. "Els nostres refugis estan quatre vegades per sobre de la seva capacitat i les condicions de sobrepoblació segueixen creant greus preocupacions a nivell sanitari i de protecció", ha dit en un missatge al seu compte a la xarxa social X.



Per part seva, les autoritats de la Franja, controlada pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás), han indicat aquest mateix dijous que 195 persones van morir en els dos bombardejos executats dimarts i dimecres per l'Exèrcit d'Israel contra el campament de refugiats , que van deixar a més 777 ferits i 120 desapareguts sota la runa, per la qual cosa no es descarta que el balanç de morts pugui augmentar durant les properes hores.



L'Exèrcit d'Israel va afirmar després del bombardeig de dimarts que l'atac s'havia saldat amb la mort de "prop de 50 terroristes", entre ells el comandant del Batalló Central Jabalia de Hamàs, Ibrahim Biari, "un dels líders" dels atacs executats el 7 d'octubre pel grup islamista, alhora que va reconèixer que havia causat un nombre no especificat de víctimes civils.



Israel va llançar una ofensiva militar que inclou des de fa dies operacions terrestres en resposta als atacs executats el 7 d'octubre per Hamàs, que van deixar prop de 1.400 morts i més de 240 segrestats, segons els balanços facilitats per les autoritats israelianes.



Les autoritats de la Franja de Gaza, controlada per Hamàs, han elevat aquest mateix dijous més de 9.000 els morts per l'ofensiva d'Israel, mentre que l'Autoritat Palestina ha denunciat més de 130 morts en les operacions de les forces de seguretat i atacs per part de colons des del 7 doctubre.