El nombre de palestins morts a causa de l'ofensiva de l' Exèrcit d'Israel contra la Franja de Gaza després dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha superat la barrera dels 9.000, segons han indicat aquest dijous les autoritats de l'enclavament palestí, controlat pel grup islamista.



2 de novembre de 2023, Dair El-Balah, Franja de Gaza, Territori Palestí: Els palestins ferits són traslladats a l'Hospital dels Màrtirs d'Al-Aqsa mentre continuen els atacs israelians el dia 27 a Deir al Balah, Franja de Gaza. - EUROPAPRESS

El portaveu del Ministeri de Sanitat gazatí, Ashraf al-Qidra , ha assenyalat que fins ara s'ha confirmat la mort de 9.061 persones, mentre que prop de 32.000 han resultat ferides, tal com ha recollit la cadena de televisió palestina Palestine Today.



Hores abans, el mateix Al-Qidra havia xifrat en mil els morts, ferits i desapareguts a causa dels dos bombardejos executats per l'Exèrcit d'Israel contra el campament de refugiats de Jabalia, situat al nord de la Franja i el més gran de l'enclavament , des de la jornada de dimarts, si bé ara com ara no hi ha xifres exactes sobre morts, segons un comunicat publicat pel ministeri a través de la seva pàgina a la xarxa social Facebook.



Segons les informacions recollides per l'agència palestina de notícies Maan, una escola de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient ( UNRWA ) al campament de refugiats que acull desplaçats per les actuals hostilitats ha estat aconseguida en un atac , sense que l'organisme s'hagi pronunciat.



Aquest mitjà ha indicat que hi ha víctimes mortals pel bombardeig, que seria el tercer a Jabalia d'altres dies.



La UNRWA va indicar dimecres que fins ara s'ha confirmat la mort de 70 dels seus treballadors a Gaza, on va fer una visita el comissionat de l'organisme, Philippe Lazzarini, que va subratllar que cada dia "es torna més ombrívol" a mesura que segueixen morint els seus companys, i ha ressaltat que l'agència es quedarà a Gaza per "romandre" juntament amb els palestins refugiats i la resta de les seves comunitats.



Israel va llançar una ofensiva militar que inclou des de fa dies operacions terrestres en resposta als atacs executats el 7 d'octubre per Hamàs, que van deixar prop de 1.400 morts i més de 240 segrestats, segons els balanços facilitats per les autoritats israelianes. Així mateix, més de 130 palestins han mort en operacions de les forces israelianes i atacs de colons a Cisjordània.