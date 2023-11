Un mercenari del Grup Wagner. Foto: Europa Press

Els mercenaris del Grup Wagner podrien aliar-se amb Hezbol·là per obrir "un segon front" a la guerra entre Israel i Hamàs, segons sospiten experts de la intel·ligència nord-americana.

Es creu que el Grup Wagner té la intenció d'enviar el sistema rus SA-22, que utilitza míssils antiaeris i canons de defensa aèria per interceptar avions.

Un funcionari nord-americà anònim va dir al Wall Street Journal que Washington no ha confirmat que el sistema s'hagi enviat.

No obstant això, es diu que els funcionaris estan monitoritzant les discussions entre les forces de Wagner i Hezbollah i que la possible entrega és assenyalada com una gran preocupació per a ells.

Les tropes de Wagner van tenir un paper important a Síria, ajudant a apuntalar el líder del país, el president Bashar al-Assad, que és un aliat clau de Vladímir Putin, el president de Rússia.