Diverses ONG han alertat que no hi ha prou aigua potable per sobreviure a la Franja de Gaza , quan ja es compleix gairebé un mes des de l'inici de la resposta israeliana als atacs de Hamàs del 7 d'octubre, que ja deixa més de 9.200 morts i 23.500 ferits més.



Ferits a Gaza | ep

"Més de 25 dies després del començament de la guerra, les extremes limitacions a l'accés segur i continuat a l'aigua a Gaza segueixen amenaçant la vida de milers de famílies", han assegurat. Les ONG alerten que la Franja de Gaza no disposa de prou aigua sobreviure.



Les ONG s'han fet ressò de l'estimació presentada per l'organització Aigua, Sanejament i Higiene (WASH) on es llegeix que durant la segona setmana de l'inici dels bombardejos israelians la població de la Franja només tenia accés a entre 1 i 3 litres daigua al dia per cobrir totes les seves necessitats.



"Les dones, especialment les embarassades o les lactants, juntament amb els nens, s'enfronten a més riscos per la manca d'aigua i sanejament adequats. Els menors de 5 anys són més susceptibles de contraure malalties a causa de l'aigua contaminada ia una higiene inadequada" , alerten les ONG.



Aquesta manca d'aigua, expliquen, dificulta una higiene "digna" i correcta de la menstruació, cosa que obliga moltes dones i nenes a utilitzar productes menstruals durant més temps del recomanat, augmentant el risc d'infecció.



Els talls de llum imposats per Israel i el bloqueig al lliurament d'ajuda humanitària, inclòs el combustible, ha provocat el tancament de totes les plantes de tractament d'aigües residuals, fet que es tradueix en l'abocament diari de més de 130.000 metres cúbics sense tractar el mar Mediterrani.