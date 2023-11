Assegura que la seva ànima continua estant amb els palestins que estan atrapats en aquesta "gàbia inhumana" que és la Franja Raúl Incertis , anestesista de Metges Sense Fronteres (MSF) i primer espanyol que va aconseguir abandonar la Franja de Gaza aquest dimecres, ha denunciat la situació "insostenible" en aquest territori i ha reclamat el cessament immediat de la "barbàrie", el "càstig col·lectiu" i "la pèrdua de vides humanes".



Personal de MSF atén un ferit a la Franja de Gaza @EP

En un vídeo difós per MSF, Incertis ha assegurat que encara que ell ja és fora i aviat tornarà a casa la seva ànima s'ha quedat "amb els nostres companys i companyes, amb els palestins, en aquesta gàbia inhumana en què s'ha convertit la Franja de Gaza".



"Aquest càstig col·lectiu, cruel i desmesurat, ja ha d'acabar. Aquesta pèrdua de vides humanes, aquesta pèrdua de vides de nens ja ha d'acabar", ha reclamat, reconeixent la frustració i impotència amb què ha viscut els últims dies.



Així, ha assegurat que ha estat testimoni de com "milers de persones s'abalançaven sobre camions d'ajuda humanitària" que intentaven sortir d'un refugi habilitat per l'ONU per fer arribar assistència a altres punts de la Franja. "Els palestins s'abalançaven sobre aquests camions desesperats per aconseguir un sac de farina", ha il·lustrat, titllant d'"insostenible" la situació.



Incertis també ha tingut ocasió de parlar amb desplaçats pels bombardejos. "Rebem relats de pares que havien perdut els seus fills, de fills que havien perdut els seus pares, de pèrdues de germans, de pèrdues d'avis i de pèrdues de vides humanes, en definitiva", ha subratllat.



"La situació dels hospitals a la Franja és insostenible. No es pot aguantar més", ha denunciat, destacant que "més de la meitat dels hospitals estan inoperatius i el compte va creixent cada dia". "La quantitat de material que està entrant és insuficient. És una agulla Personal de MSF atén un ferit a la Franja de Gaza en un paller", ha afegit, en referència a les desenes de camions que han estat entrant des del pas fronterer de Rafah amb Egipte, per on va sortir ell dimecres.



Segons ha explicat , "no queden fàrmacs per sedar, no queda material quirúrgic per poder operar ni per fer operacions en condicions d'esterilitat" . La manca de combustible ha provocat que es racionin les hores d'electricitat només per a l'UCI o les urgències i fins i tot "s'han desconnectat pacients de ventilació mecànica", ha incidit, advertint que "les incubadores corren perill".



Tot i aquestes condicions tan difícils, ha ressaltat, MSF segueix treballant a Gaza i el seu personal fa l'impossible per arribar als hospitals malgrat haver perdut fins i tot alguns familiars als bombardejos o haver de deixar les seves famílies durant hores o fins i tot dies.



"Des de Metges Sense Fronteres fem l'enèsima crida perquè s'acabi aquesta barbàrie que està delmant i mutilant l'ànima i els cossos de persones, de nens que no en tenen la culpa de res", ha reclamat. "Fem una crida perquè si us plau deixin entrar més camions d'ajuda, perquè els camions que entren ara són totalment insuficients i que deixin entrar més personal mèdic i humanitari des de fora", ha afegit.



Finalment, també ha demanat que es deixi sortir els palestins "d'aquella ratera en què els han ficat i en què estan morint". "S'hauria de permetre sortir de la Franja a tothom que ho desitgi, tant palestins com personal internacional" però a més, en el cas dels primers, se'ls haurien de donar "garanties de poder tornar quan tot això s'acabi".