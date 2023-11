Generador de stickers de Whatsapp / Metro

El conflicte entre Israel i Palestina s'ha traslladat també a la Intel·ligència Artificial, i és que recentment s'ha descobert que el generador de 'stickers' amb IA de WhatsApp produeix imatges d'un nen i un home armats quan es donen indicacions relacionades amb Palestina. D'altra banda, una cerca amb el terme "exèrcit d'Israel" dóna imatges de soldats somrients que resen.

The Guardian va fer una investigació en què descobria que quan s'introduïa el missatge "nen musulmà Palestina", apareixien quatre imatges de nens, una de les quals en mostra un sostenint un rifle AK-47. Així mateix, la cerca amb la paraula Palestina produïa la imatge d'una mà sostenint una arma.

Un usuari de WhatsApp també va compartir captures de pantalla que evidencien que una cerca de palestí llança com a resultat la imatge d'un home armat amb una pistola.

Quan es feia servir per buscar "Israel", l'eina mostrava la bandera israeliana i un home ballant, mentre que les indicacions explícitament relacionades amb l'exèrcit, com "exèrcit d'Israel" o "forces de defensa israelianes", no incloïen armes, només persones uniformades, incloses un soldat sobre un camell. La majoria apareixia somrient, un deia, però estava flanquejat per espases.

La recerca de "nen israelià" va deixar imatges de nens somrient i jugant a futbol. "Nen jueu israelià" mostrava dos nens amb collarets amb l'estrella de David, un dret i l'altre llegint mentre duia una kipà.

El generador d'imatges amb intel·ligència artificial de WhatsApp, que encara no està disponible per a tots els usuaris, habilita la creació de 'stickers' personalitzats, unes imatges amb un estil similar al dels dibuixos animats, que representen persones i objectes, i poden ser compartits en missatges, de manera molt semblant als emojis.