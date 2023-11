Treballadors i voluntaris atenen ferits a l'hospital gazatí d'Al-Shifa, al nord de la Franja de Gaza @ep

Les autoritats palestines van informar aquest divendres que un nou atac perpetrat per l'Exèrcit israelià contra l'Hospital Al-Shifa, el complex hospitalari més gran de Gaza i situat al districte nord de Rimal, va deixar desenes de morts i ferits.

El Ministeri de Sanitat palestí va indicar en un comunicat que els bombardejos van impactar contra l'entrada del centre mèdic, on hi havia una ambulància, i va alertar que molts dels ferits es troben en estat "crític", segons informacions recollides per l'agència de notícies palestina WAFA.

Així, ha denunciat una "nova massacre" contra els civils de la zona i ha detallat que entre les víctimes hi ha pacients, familiars, paramèdics i treballadors sanitaris , a més de persones desplaçades que buscaven refugi a l'hospital després de perdre els seus habitatges.