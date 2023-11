La situació humanitària es deteriora i la comunitat internacional es mobilitza a la recerca de la pau. EP

El conflicte a Gaza ha generat una onada d'indignació a nivell mundial, amb un enfocament creixent a la necessitat de posar fi a la violència i trobar una solució urgent. El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, ha condemnat enèrgicament el recent atac israelià contra una ambulància a prop de l'hospital Al-Shifa a Gaza.

L'horror i la urgència s'apoderen de la comunitat internacional mentre s'observa l'escalada de la crisi a Gaza. Guterres, que ha estat monitorejant de prop la situació a la regió, va expressar el seu horror en veure les impactants imatges de cossos escampats als carrers davant de l'hospital. A més, va fer una crida urgent per posar fi a la violència a Gaza i alliberar immediatament tots els ostatges a la regió.

La crisi humanitària a Gaza s'aprofundeix dia rere dia. La manca d'aliments, aigua i medicaments ha assolit nivells crítics, i els refugis gestionats per l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA) estan desbordats i no poden donar cabuda a més persones. L'escassetat de subministraments mèdics, la disminució de combustible per a hospitals i plantes de tractament d'aigua i l'augment de malalties i problemes respiratoris, especialment en nens, han portat a una emergència sanitària greu a la regió.

MÉS DE 9.000 MORTS

Guterres va subratllar la tràgica realitat que "cap lloc no és segur" a Gaza i va emfatitzar la urgència d'un alto el foc. Fins ara, més de 9.000 palestins han perdut la vida als atacs aeris israelians des que Hamàs va iniciar els seus atacs contra Israel el 7 d'octubre. Milers de palestins han estat desplaçats forçosament de casa seva i se'ls ha denegat assistència mèdica, aliments i aigua a causa del setge mortal imposat per Israel.

La solidaritat amb la causa palestina es manifesta a tot el món, amb milers de manifestants exigint un alto el foc. Marxes i concentracions s'han dut a terme a ciutats dels Estats Units, el Regne Unit, Alemanya i altres països, en un anomenat conjunt per posar fi a la violència i mostrar suport a Gaza.

El secretari d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken, ha expressat la preocupació per la violència a Gaza i ha subratllat la necessitat de trobar una solució a llarg termini, incloent un camí cap a una solució de dos estats.

Mentre continuen els cridats a posar fi a la violència a Gaza, altres esdeveniments recents compliquen encara més la situació. Un dron israelià va atacar la casa del líder polític de Hamàs, Ismail Haniyeh, que resideix a Turquia i Qatar des del 2019. A més, el primer ministre en funcions del Líban, Najib Mikati, es va reunir amb Antony Blinken, secretari d'Estat dels EUA , a Amman, on va destacar la importància de treballar cap a un alto el foc a Gaza i aturar l'agressió israeliana al sud del Líban.

CASOS INTERNACIONALS

La tragèdia es fa sentir a nivell internacional, ja que el nombre de ciutadans francesos morts com a resultat dels atacs de Hamàs a Israel ha augmentat a 39, amb nou francesos més encara desapareguts, segons el Ministeri de Relacions Exteriors de França. A més, l'enviat especial dels EUA, David Satterfield, va informar que entre 800.000 i 1 milió de persones s'han traslladat al sud de la Franja de Gaza, mentre que 350.000-400.000 romanen al nord de l'enclavament.

L'escala de la tragèdia continua augmentant, ja que un atac aeri israelià en una escola dirigida per l'ONU, que albergava persones desplaçades al campament de refugiats de Jabaliya al nord de Gaza, va matar 15 persones i en va ferir dotzenes, segons Mohammad Abu Selmeyah, el cap de l'hospital Al-Shifa.

Enmig d'aquests esdeveniments, el president de Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, ha declarat que Gaza ha de formar part d'un estat palestí independent i sobirà una vegada acabi el conflicte entre Israel i Hamàs, rebutjant models que "esborrin gradualment els palestins de la història." Segons el Ministeri de Salut de Gaza controlat per Hamàs, almenys 9,488 palestins, inclosos 3,900 nens, han mort als atacs israelians a Gaza des del 7 d'octubre.

La urgència de trobar una solució a llarg termini i posar fi a la violència és més urgent que mai. En aquest context, el secretari de Relacions Exteriors del Regne Unit, James Cleverly, va fer una rara trucada telefònica amb el seu homòleg iranià, en què va subratllar les advertències occidentals que Teheran ha d'utilitzar la seva influència amb altres grups a l'Orient Mitjà per evitar l'escalada del conflicte a Gaza.

La situació a Gaza continua sent crítica, i la comunitat internacional s'uneix a la seva crida per un alto el foc i una solució duradora per a aquest devastador conflicte.