Policia a la Ciutat Vella de Jerusalem / @EP

Almenys dos policies israelians han resultat ferits aquest dilluns després de ser apunyalats a prop d'una de les portes que dóna accés a la Ciutat Vella de Jerusalem , fet que s'ha saldat amb la "neutralització" d'un "terrorista" de 16 anys responsable de l'atac .

El servei d'ambulàncies de la Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha indicat al seu compte a la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter, que entre els ferits hi ha una agent que es troba "en estat greu".

Per la seva banda, la Policia israeliana ha assenyalat a X que "agents de la Guàrdia Fronterera han neutralitzat el terrorista, de 16 anys i resident a Issauiya", un barri situat a Jerusalem Est. " Un altre sospitós ha estat detingut a prop del lloc i s'està examinant la seva possible connexió amb el terrorista ", ha especificat.

De moment, no hi ha més detalls sobre l'incident, que té lloc enmig de l'augment de les tensions i la violència arran dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) contra Israel, que es van saldar amb prop de 1.400 morts i més de 240 segrestats, segons les autoritats israelianes.

L'ofensiva d'Israel contra la Franja de Gaza, controlada per Hamàs, han deixat fins ara més de 9.700 palestins morts, entre els quals hi ha 4.800 nens, mentre que a Cisjordània i Jerusalem Est les operacions de l'Exèrcit d'Israel i els atacs de colons han deixat 145 morts, tal com ha denunciat l?Autoritat Palestina.