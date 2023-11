El Rei Abdullah II de Jordània @ep

Es complica el panorama per a Israel . El primer ministre de Jordània , Bisher al-Jasauné, ha advertit aquest dilluns que qualsevol intent d'Israel de generar les condicions per al desplaçament de palestins des de la Franja de Gaza o Cisjordània serà considerat per Aman com una " declaració de guerra" .



Així, Al Jasauné ha incidit que la sortida forçada de palestins dels seus territoris pels atacs de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) és una de les 'línies vermelles' de la seva política, segons informacions recollides per l'agència jordana de notícies Petra.



El rei Abdul·là II ha traslladat ja en anteriors ocasions el seu suport a Palestina i aquest mateix dilluns ha incidit que el deure d'Aman és ajudar els ferits a la Franja de Gaza. "Jordània seguirà sent el suport més proper dels germans palestins", ha dit a les seves xarxes socials.



El Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) va llançar el 7 d'octubre un atac sense precedents contra Israel, deixant un balanç de prop de 1.400 morts i més de 200 ostatges. Les FDI van posar en marxa una contraofensiva que es cobra ja la vida de més de 10.000 palestins.