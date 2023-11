Una columna de fum després d'un bombardeig. Foto: Europa Press

Almenys 9 persones han mort i diverses han resultat ferides a causa d'un bombardeig executat aquest dimecres 8 de novembre per l' Exèrcit d'Israel contra el campament de refugiats de Jabalia, situat al nord de la Franja de Gaza i situat al nord del enclavament, enmig de l'ofensiva militar israeliana després dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás).

Segons les informacions recollides per l'agència palestina de notícies Maan , les víctimes mortals, que es trobaven en un habitatge al campament, han estat traslladades a l'Hospital Indonesi. El campament de refugiats ha estat aconseguit per diversos bombardejos durant les últimes setmanes, i ha provocat crítiques per part d'organitzacions humanitàries i països de la regió.

De fet, les autoritats gazatíes van denunciar la setmana passada que prop de 200 persones van morir en dos dies de bombardejos contra el lloc, després que l'Exèrcit anunciés que un dels bombardejos s'havia saldat amb la mort de "prop de 50 terroristes", entre ells el comandant d'un batalló de Hamàs, i reconegués que l'atac havia causat víctimes civils.

D'altra banda, almenys quatre persones han mort en un atac contra el campament de refugiats de Nuseirat, al centre de la Franja, mentre que un nombre indefinit de palestins han mort en un altre bombardeig contra els campaments de refugiats d'Al-Shati, segons aquesta agència.

L' Exèrcit d'Israel ha bombardejat també punts de Ciutat de Gaza, Beit Lahia i Beit Hanun , al nord de l'enclavament, segons l'agència palestina de notícies WAFA, que ha recalcat que els atacs israelians aquest dimecres a la matinada 8 han deixat desenes de morts, sense que les autoritats de Gaza, controlades per Hamàs, hagin donat per ara un balanç.

Per part seva, l'Exèrcit israelià ha assenyalat en un comunicat a la seva pàgina web que els militars "continuen operant en zones profundes de la Franja de Gaza, eliminant terroristes i donant instruccions als avions perquè ataquin infraestructura terrorista". Així, ha especificat que entre els objectius bombardejats figuren "un esquadró terrorista que planejava llançar un míssil anticarro" contra els militars israelians, així com "un esquadró terrorista responsable del llançament de projectils contra el país".

Finalment, ha anunciat la mort d'un membre de Hamàs que ha identificat com a Abú Zina, cap del Departament d'Indústria i Armes del grup islamista. Així, ha ressaltat que era un dels responsables de la producció de municions i projectils.

Les autoritats de Gaza han assenyalat que els atacs israelians --iniciats després dels atacs de Hamàs, que van deixar prop de 1.400 morts i més de 240 segrestats-- s'han saldat fins ara amb més de 10.300 morts, entre els quals hi ha més de 4.200 nens, mentre que més de 160 palestins han mort a mans de les forces israelianes o en atacs perpetrats per colons a Cisjordània i Jerusalem Est.