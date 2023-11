Membres de la Mitja Lluna Roja amb un ferit. Foto: Europa Press

La Mitja Lluna Roja Palestina ha denunciat els "bombardeigs israelians continuats" als voltants de l'hospital Al Quds, a la ciutat de Gaza, que ha estat objecte de nombrosos atacs durant l'última setmana.

L'organització ha indicat que, com a resultat d'aquests bombardejos, "totes les carreteres cap a l'hospital estan tancades", i per això els equips i el personal mèdic "no poden abandonar l'hospital per atendre els ferits".

"Els bombardejos israelians continuen des d'ahir (dimarts 7) a la nit a prop de l'hospital", ha recalcat la Mitja Lluna Roja Palestina en un missatge difós a través de X.

Així, ha demanat un alto el foc immediat per protegir els civils i ha recordat que uns 500 pacients i més de 14.000 desplaçats interns, principalment dones i nens, es troben a l'hospital.

D'altra banda, ha alertat que gran part de les seves operacions han estat suspeses amb l'objectiu de "racionar el combustible" i "garantir el servei mínim durant els propers dies" davant el temor que el centre mèdic es quedi sense electricitat. llarg de la jornada.

"La situació ha obligat a apagar el principal generador de l'hospital, de manera que només n'hi ha un de petit funcionant. El pavelló quirúrgic està tancat, a més de la planta generadora d'oxigen", tal com ha assenyalat en un comunicat.

Així mateix, el centre ha tancat la seva planta de radiodiagnòstic a mesura que adopta un pla de racionament d'energia que preveu un subministrament de només 2 hores al dia. D'aquesta manera, esperen poder "suplir les necessitats bàsiques de les persones que es troben desplaçades" i busquen refugi a l'hospital perquè puguin "cuinar i carregar els mòbils".

"La Mitja Lluna Roja Palestina s'ha quedat sense opcions. Durant les darreres dues setmanes, ha alertat que el temps i el combustible s'esgota. Les forces d'ocupació israeliana es neguen a permetre l'entrada de benzina a la Franja de Gaza. Fa una setmana, vam poder assegurar part del petroli de les benzineres a la Frarnja de Gaza, però ara s'ha tornat impossible obtenir més combustible, especialment al nord", ha lamentat l'organització.

En aquest sentit, ha puntualitzat que espera que això no desemboqui al "tancament total de l'hospital de cara als propers dies a mesura que es queda sense reserves" i ha estimat que unes 14.000 persones s'han hagut de desplaçar a nivell intern i busquen refugi a l'hospital.